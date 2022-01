Javi Sánchez y Yerai, los primeros refuerzos para intentar reflotar el Atlético Onubense

Javi Sánchez y Yerai son los primeros refuerzos del Atlético Onubense en el mercado de invierno. Javi Sánchez es un mediocentro defensivo que procede del CD Moguer, mientras que Yerai actúa como delantero centro y suma 15 goles esta temporada con el Atlético Cruceño. "Desde el Real Club Recreativo de Huelva agradecemos las facilidades dadas por ambos clubes para los jugadores se hayan podido incorporar a la disciplina de nuestro filial", destaca el Decano.

Dani Alejo, director deportivo del Decano, confirmó en una entrevista a este diario que la intención del club era reforzar al filial albiazul en el parón navieño. "El Atlético Onubense no ha empezado como se tenía previsto, hizo una magnífica pretemporada, pero a la hora de competir había muchos jóvenes que no habían estado en la categoría (División de Honor) y ha costado. Lo he visto en los últimos partidos y a nivel competitivo no se han merecido las derrotas o los empates que han llegado en los últimos minutos. Se van a hacer 5 ó 6 incorporaciones en estas semanas porque el filial para nosotros es importante, es el que más cerca está del primer equipo y queremos mejorar el rendimiento y salvar la categoría en un año muy difícil".

El Atlético Onubense es colista en el grupo 1 de la División de Honor con sólo 9 puntos tras 15 jornadas, con 2 partidos ganados, 3 empatados y 10 perdidos.