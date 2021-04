La próxima Junta de Accionistas del Decano estará marcada por la dura paradoja del mayor desastre deportivo de la historia reciente de la entidad, ya condenada a competir en la cuarta categoría del fútbol nacional y con serios visos de dar con sus huesos en la quinta, en un escenario de equilibrio en el último ejercicio económico tras años de pérdidas y caos administrativo. Según las cuentas anuales que aprobarán los accionistas en la asamblea prevista para finales de mayo, la entidad cerró el curso 19/20 con 21.796,18 euros de saldo positivo. Un hito empañado por la tragedia sobre el césped.

El ejercicio estuvo marcado por la pandemia de Covid-19, que alteró todas las previsiones y trastocó el desarrollo normal de la temporada. No obstante, los reajustes ejercidos por los gestores así como el mantenimiento de los planes de ingresos permitieron salvar un año complicado. La cifra de negocios albiazul, con un último trimestre de la temporada prácticamente nulo por la paralización de la competición, ascendió ligeramente de los 1,367 millones de euros a los 1,386 de la campaña reciente. La aportación municipal computable a las cuentas de la temporada 19/20 asciende a 738.001,70 euros recogidas como otros ingresos de explotación. No obstante, la propiedad tuvo que hacer frente a ejecuciones de embargos y otros pagos recurrentes durante todo el año, según recoge el informe de los auditores. La cuantía inyectada ascendió a 1.819.330. De este modo, el 60% del total estuvo destinado a gasto no corriente, si bien a nóminas la cantidad fue del 20% del total.

El principal recorte se produjo en la masa salarial del club, tanto en la parcela deportiva como el personal no deportivo. Los salarios en el personal deportivo en la 19/20 alcanzaron los 950.881 euros frente a los 1.264 de la campaña anterior. Los trabajadores no deportivos tuvieron un coste de 275.741 euros mientras que un año antes supusieron 329.000. El gasto descendió una vez aplicados impuestos, indemnizaciones y seguros sociales desde los 2.023.403,20 euros de la campaña 18/19 a los 1.732.296,14 de la siguiente. Supone un ahorro de alrededor de 300.000 euros.

La cuantía presupuestada ya contemplaba una rebaja de un ejercicio a otro que se vio reforzada con las medidas de ahorro pactadas con la plantilla tras la paralización de la liga y el ERTE aplicado a los trabajadores. De este modo quedó compensada la merma de ingresos por derechos televisivos, taquillas y otro tipo de explotación durante tres meses sin partidos. Los costes se amoldaron a la bajada de ingresos para cerrar con equilibrio presupuestario por primera vez en años.

La auditoría completa el proceso de normalización de la entidad albiazul, que por primera vez desde que descendió de la LFP tendrá todos sus ejercicios cerrados salvo el presente que deberá ser sometido a la aprobación de los accionistas a finales de año o principios del siguiente en base al calendario normal de la sociedad. En este sentido, los propios auditores reconocen que las cuentas de las cuatro temporadas anteriores se encuentran depositadas ante el Registro Mercantil si bien no registradas a expensas de las modificaciones y las salvedades requeridas por la administración para su ratificación y que la propia auditoría recoge.

El informe señala dos puntos clave para la supervivencia de la entidad: el patrimonio neto es negativo a 30 de junio de 2020 en 12.236.000 euros y el fondo de maniobra también lo es. En este sentido, destaca que el patrimonio neto negativo vuelve a niveles de la temporada 10/11. No obstante, insiste en que “estos factores que pudieran generar dudas quedan totalmente contrarrestados por el apoyo financiero que presta el accionista mayoritario (el Ayuntamiento)” por las aportaciones garantizadas con cargo a los presupuestos y por el carácter de BIC que tiene la sociedad y que obliga al propietario a su protección.

La deuda actual de la entidad, según las cuentas correspondientes a la campaña 19/20, ronda los 26,9 millones de euros. La mayor cuantía corresponde al Ayuntamiento como accionista mayoritario con 11,3 millones así como el convenio de acreedores, donde se incluye el singular con Hacienda, por un total de 5,28 millones de euros. De la campaña de salvación hay reconocidos 893.726 euros a Líberos del Decano.

En el marco de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19, las cuentas reflejan la renegociación de partidas correspondientes al concurso de acreedores con entidades como la LFP. Las cuentas están cerradas a 30 de junio, fecha en la que todavía no estaban recogidos algunos movimientos destacados recientes como la sentencia que obliga a abonar 483.661 de los 753.288 euros reclamados por el expropietario Pablo Comas así como los intereses o el pago efectuado a Krypteia Capital por el préstamo vencido de ésta a la sociedad albiazul y sobre el que existe un litigio abierto a cuenta de los intereses reclamados. Todos ellos aparecen recogidos en un apéndice de la auditoría que actualiza la situación financiera del club con estas modificaciones.

La auditoría también incluye detalles como la ampliación del contrato con Smartketing (Adidas) para la explotación de la tienda y el suministro de material deportivo hasta finales de la temporada 2023/24. En este sentido, el descalabro deportivo de la entidad modifica el escenario.