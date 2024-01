Iago Díaz: "Queremos que en lo que queda de temporada se repita el ambiente del Recre-Córdoba"

Iago Díaz está muy feliz. La sonrisa le delata. Lo reconocía este miércoles en rueda de prensa, donde expresaba que "ahora me está tocando jugar más que en momentos de la primera vuelta", asegurando que "me encuentro muy bien, personal y futbolísticamente, y con ganas de dar lo máximo para seguir sumando puntos". Eso sí, reconoce que le falta "esa pizca de suerte para hacer el primer gol" y, si bien no se obsesiona con ello, insiste en que "tengo ganas de ayudar más al equipo ofensivamente".

El '7' del Decano se encuentra, además, maravillado por "la comunión tan bonita entre equipo y afición" y pide a los recreativistas repetir el ambiente del último Recre-Córdoba en lo que resta de temporada. "La afición está ilusionada y nosotros estamos en una buena dinámica, tal y como dicen los resultados. Estamos haciendo un buen juego, compitiendo bien y nuestra idea es meter en el colchón el mayor número de puntos posible para no bajar de los puestos de promoción de ascenso".

Sobre el partido del próximo sábado en Alcoy, Díaz alerta de que, pese a que once puntos separan a ambos equipos, "el Alcoyano está en mejor dinámica que en el partido de la primera vuelta en el Nuevo Colombino -cuentan con tres victorias en los últimos cuatro partidos-", al tiempo que añade que "vamos a un campo pequeño, al que nos tenemos que adaptar, y en que habrá mucha segunda jugada y mucha disputa". "Tenemos que salir a competir y a traernos los tres puntos porque, si sumamos de tres en tres, nos dará igual lo que haga el resto", resume.

El catalán tuvo también un momento de análisis del partido contra el Córdoba, partido que se puesto cuesta arriba muy temprano. En este sentido, Iago Díaz reconoce que "tuvimos media hora en el que estábamos muy acelerados, sin ser fieles al juego combinativo que veníamos mostrando". Sin embargo, luego el equipo se repuso y "conseguimos un punto importante que nos refuerza y nos hace ver que podemos competir contra cualquier equipo de la categoría". De hecho, "aunque ellos acabaron con más posesión, nosotros tuvimos dos o tres contras que podían haber decantado de nuestro lado el partido", finaliza.