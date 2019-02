Gabriel Cruz: “El Decano no va a estar en riesgo nunca más”

El futuro del Recreativo está por escribir. Es una gran oportunidad. Después de tres procesos de venta fallidos en apenas un año y medio, el alcalde tiene claro que el recreativismo “no puede volver a cometer errores del pasado” y caer “en las manos de cualquiera”. Insiste una vez más en que “seamos conscientes de donde venimos, dónde estábamos hace tres años, la situación de muerte que tenía el club y cómo tuvimos acudir a una expropiación como BIC para evitar su desaparición” por lo que “tenemos que ser muy exigentes”. Los tres procesos de venta frustrados arrojaron un aprendizaje claro. Al Recre “con su compleja situación institucional, su deuda de 24 millones de euros, sin las cuentas aprobadas y en Segunda B no iba a aparecer nadie serio y no vamos a consentir que venga nadie a expoliar al Recre”.

Cruz: “En las situación que tenía el club no vino nadie serio y no íbamos a permitir el expolio del Recre”

El alcalde confesó que durante todos estos años “ha venido mucha gente a hablar con el Ayuntamiento, a interesarse y a preguntar y todos los que tenían un proyecto serio se iban porque no lo veían factible en las circunstancias en las que se encontraba el club” mientras que “alguno te decía que sí, que lo afrontaba todo pero gratis, sin garantizar el pago de nada, sin un plan de viabilidad, con aplazamientos sin fecha y encima pidiéndole al Ayuntamiento que lo apoyase económicamente” porque “sabían que jamás íbamos a consentir que el club cayese así que si les sonaba la flauta y ascendían ellos ganaban y si no ya vendría por detrás el Ayuntamiento a arreglarlo”. Una situación que “no vamos a consentir” porque “no estamos dispuestos a poner en riesgo el club nunca más”. Para el alcalde, la supervivencia del Recre “es una obsesión, algo que ni me planteo que podamos arriesgar”.

Cruz: “Juanma López ha demostrado mucha sensibilidad hacia el club y vino cuando no había nadie. Hay que estarle agradecido"

Ante un nuevo proceso de venta en el futuro es claro. El consistorio “no tiene ningún interés en no vender, no hay ninguna intención oculta, pero sí una responsabilidad muy clara en garantizar la existencia del Recreativo”. Por ello, “no es una cuestión de si las ofertas me gustan más o me gustan menos, sino que tendrán que responder cuando llegue el momento a un pliego de condiciones público como en los anteriores casos y que deberá pasar un proceso de selección dentro de la legalidad más absoluta”. Cruz aludió a la reciente rescisión del contrato de gestión con Eurosamop. El alcalde recuerda que “si estamos donde estamos y soñamos con ascender es porque en junio de 2017 cuando no quiso estar nadie vino Juanma López”. En el acuerdo de rescisión “ha demostrado ser muy sensible con el Recreativo con unas condiciones muy buenas, nos ha facilitado mucho y mejorado hacia el plan de viabilidad”. Sobre las condiciones de ese plan de futuro en caso de no ascenso, el alcalde defiende que “en Segunda B nuestro objetivo será siempre el ascenso.El Recre no puede jugar para ser el 14 o lograr la permanencia y habrá que trabajar para acomodar la situación del club a sus objetivos desarrollando la capacidad para ser competitivos con mucho trabajo, generando recursos y sin poner en riesgo nunca la estabilidad presupuestaria de la entidad”. Será un papel “del consejo” al que valora “de forma excelente porque ha hecho un gran labor y había que ser muy valiente para dar estar ahí”.

Cruz: “En Segunda B hay que aspirar siempre al ascenso sin romper el equilibrio económico”

El Decano tiene ante sí la oportunidad de desarrollar “el concepto del fútbol romántico que le corresponde, con tu ambiente, tu gente, en la grada... Eso nosotros lo tenemos incluso en los momentos más difíciles, pero debemos seguir ese camino”. Por ello, el alcalde entiende que en el proceso de normalización institucional “hay que dimensionar al Recreativo como seña de identidad indiscutible de Huelva y del fútbol, que nadie por interés partidista o personal lo pueda poner en duda o juegue con él”. Aludió para ello al ejemplo del Athletic en Bilbao, donde “nadie se atreve a cuestionar el valor que tiene en la sociedad, que es una identidad común y en la que todos suman, con un arraigo en la población fuera de cualquier discusión”.

Martínez: “Hay que desarrollar un ADNpropio para que el equipo tenga su sello definido”

Es un modelo que “debe inspirarnos” para “lograr encontrar una filosofía que nos defina”. Cruz defiende además que “el Recre es un enorme motor de riqueza para Huelva y para su provincia, un plus económico y un vehículo de promoción impresionante que debemos desarrollar entre todos”. Marc Martínez comparte la opinión del regidor onubense. El Decano necesita “desarrollar un ADN propio deportivo, tener una identidad clara que lo identifique como equipo y a partir de ahí ser capaz de trabajarlo en su cantera para que tenga su sello”.