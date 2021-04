Diego Jiménez: "No nos queda más que asumir las responsabilidades"

“No nos queda más que asumir las responsabilidades y pedir disculpas a la afición porque está demostrado que no estamos a la altura de las circunstancias”. Son palabras del capitán del Recreativo de Huelva, Diego Jiménez, durante su intervención de ayer ante los medios de comunicación. El futbolista del Decano señaló que la mejor manera de pedir perdón es “dándolo todo en el campo y poniendo todo nuestro esfuerzo. Tratar de arreglar esta temporada que está siendo nefasta, al borde del ridículo”. “No nos queda más que asumir las responsabilidades y pedir disculpas a la afición porque está demostrado que no estamos a la altura de las circunstancias”. Son palabras del capitán del Recreativo de Huelva, Diego Jiménez, durante su intervención de ayer ante los medios de comunicación. El futbolista del Decano señaló que la mejor manera de pedir perdón es “dándolo todo en el campo y poniendo todo nuestro esfuerzo. Tratar de arreglar esta temporada que está siendo nefasta, al borde del ridículo”.

El recreativista fue muy crítico consigo mismo hasta el punto que expresó que “me siento una mierda de capitán. Me siento responsable de toda la plantilla. Se me cae la cara de vergüenza en la situación en la que estamos. Mucha decepción y mucha impotencia”. Ante el escenario que existe en el ámbito deportivo, con el Recre encadenando derrotas y a un paso de descender a la quinta categoría del fútbol español, Diego Jiménez señaló que “no nos queda otra que seguir trabajando por el sufrimiento que estamos haciendo pasar a muchísimas personas cada domingo”. Este fin de semana el Recreativo de Huelva tiene su compromiso visitando al Yeclano. En relación a cómo afronta el equipo el encuentro con la quinta categoría a un paso, el capitán albiazul apuntó que “al final la situación es la que es. Nosotros mismos nos hemos metido en esta vorágine de resultados negativos y de malas sensaciones. Es cierto que, virtualmente, el objetivo se pone muy cuesta arriba, tenemos que ser realistas, pero tenemos que pelear. Llevamos muchos partidos sin conseguir la victoria. Llevamos también en el pecho el escudo del equipo más antiguo del país y como tal tenemos que intentar respetarlo lo máximo posible”.

Y en este escenario, Diego Jiménez remarcó que el partido ante el Yeclano “es a vida o muerte, que si no eres capaz de sacar los tres puntos, el desenlace sabemos cuál es. Tenemos que creer hasta que haya esperanza y los números no digan lo contrario”. Preguntado por si ha detectado, como capitán, en el vestuario a algún jugador que haya bajado los brazos, Jiménez señaló que “no conozco a ningún futbolista que salga a hacer mal su trabajo en el campo. Es un tema mental, está siendo muy duro para todos. Es una temporada en la que creo que todos estamos rindiendo muy por debajo de lo que hemos sido capaces de rendir en algún momento de nuestras carreras. Y se está juntando todo un poco. A nivel mental, cualquier contratiempo en un partido se nos hace un mundo y se está viendo”.

También respondió a las preguntas de los medios de comunicación Chuli. El delantero recreativista señaló que lleva “muchas noches sin dormir. Han pasado cosas estos días más personales que no me son agradables y me toca apechugar y ya está”. Eso sí, el recreativista aseguró que “es el año que más he entrenado, que más he trabajado, que más empeño le he puesto, el que más ilusión le he puesto; pero el fútbol ya sabemos cómo es, que no es una ciencia exacta. Sólo me queda trabajar hasta el final y remar todo lo que se pueda”. Ante el compromiso liguero de esta semana Chuli apuntó que “lo afrontamos como otra final más, tenemos que agarrarnos a un clavo ardiendo. Mientras haya vida hay esperanza y no nos queda otra que pelearlo y luchar”. Para el recreativista el problema de los resultados negativos es “más mental. El equipo no estaba preparado para pelear por lo que estamos peleando y nos ha ido pesando. No hemos sabido llevarlo. Hay que apechugar e intentar ganar el domingo como sea”.