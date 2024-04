Crónica Atlético Sanluqueño-Recre: El Decano la 'palma' en El Palmar

Una nueva oportunidad perdida. El Recre, en un partido gris, se dejó tres puntos de oro y se le complica la pelea por la quinta plaza. El Sanluqueño llegó y besó el santo con un gol en la primera parte de Joaquín, mantuvieron el marcador sin apenas presión de los albiazules.

Abel Gómez apostó por su once de gala para afrontar el encuentro ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar, mismo que ante el Real Madrid Castilla. El Recreativo portó un brazalete negro en memoria de la Fuente Clara Cabrera, hijo de José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo, fallecida en un accidente de tráfico el pasado jueves.

El Decano tenía que salir con todo y a por todo para conseguir los tres puntos ante el conjunto de Abel Segovia, que no se sentó en el banquillo por sanción. Nada fue así, desechó una nueva ocasión para continuar en la pelea por la quinta plaza del grupo II.

Fue el Sanluqueño quien tuvo la primera del encuentro. Una falta lateral sobre Mwepu, que le costó a Alberto Trapero la primera cartulina amarilla del partido, para que Fer Román rematara rozando el palo de la portería de Rubén Gálvez. Primer aviso de los verdiblancos.

Los de Sanlúcar, que ya habían intimidado a la defensa albiazul, hicieron el 1-0. La perdió Luis Alcalde, disparo mordido de Paquito Mwepu, y fue a Joaquín González a quien le cayó el rechace y abrió la lata en El Palmar. Se venía venir.

Tocaba remar, pero el Decano estaba desaparecido. Tanto que el segundo del Atlético Sanluqueño estuvo a punto de llegar. La tuvo Mwepu con una contra después de que Rubén Gálvez saliera del área. No estaba teniendo el conjunto de Abel Gómez su tarde.

Apareció el Recre, pero nada de peligro. Una jugada individual de José Antonio de la Rosa, que se internó en el área tras desprenderse de varios rivales, terminó con el balón en manos de Samu Pérez. Caye Quintana reprochó al de Punta Umbría por no haber cedido el esférico a Antonio Domínguez, quien se encontraba solo en el punto de penalti.

Los locales no bajaban el ritmo. Una jugada de Airam y Guti, terminó con un disparo de Airam. El Recre salió indemne gracias a una gran parada de Rubén Gálvez. El Decano no estaba en el partido. Un doble saque de esquina de los de Abel Gómez casi les da el primero. En el segundo, la puso botada Luis Alcalde, pero Rubén Serrano, completamente solo, remató pero el balón se marchó fuera de la meta verdiblanca. La más clara del Recre hasta el momento.

No estaba siendo la tarde del Recreativo. El Atlético Sanluqueño, con la ventaja en el marcador y dominando el encuentro. Lo intentó Luis Alcalde, con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el larguero. No podía ser. El Recre no daba señales de vida.

Un perro que saltó al terreno de juego fue lo más interesante y lo más destacado de la primera mitad en El Palma. Un yorkshire se coló en el verde y protagonizó el momento de la jornada. Sin más, el partido se marchó al descanso.

Volvió a rodar el balón en territorio verdiblanco. 45 minutos por delante para darle la vuelta al marcador. Todos a una pera sacar algo positivo. A los cuatro de reanudarse el juego, David del Pozo reclamó penalti por un agarrón de Joan Rojas. Quedó en nada.

Parecía que el Recre había salido más enchufado tras el descanso. Necesitaba, al menos, devolver las tablas al marcador pero necesitaba una marcha más. El partido no sabía a nada. Ni Sanluqueño ni Recre estaban generando nada sobre el terreno de juego. Un partido gris.

En el 56 remató Caye Quintana de cabeza, pero el balón se marchó fuera tras una jugada de De la Rosa, que puso el esférico al punto de penalti. Comenzó a apretar el Recreativo de Huelva. La volvió a tener Caye Quintana, de cabeza, tras un centro lateral de Antoñito, el balón se marchó desviado.

El Decano tenía el control, pero sin generar peligro. Ahora estaba siendo dueño del encuentro en El Palmar. Sin éxito. Fue a través de otro centro lateral y, en esta ocasión, Caye Quintana no encontró portería. Previamente, De la Rosa había caído en el área en una acción que pudo ser penalti.

El tiempo se acababa. No había tiempo para mucho más para el Recre. Qué oportunidad perdida por los de Abel Gómez. Acarició el Recre el empate. Un centro de lateral, lo tocó Pablo Caballero y el balón lo atrapó Samu Pérez casi en la línea.

Con cinco minutos de alargue que dieron para mucho, entre otras cosas con la expulsión de Rahim por doble amarilla. La segunda por protestar al colegiado. No estará la próxima semana al igual que Rubén Serrano, que tendrá que cumplir con su sanción tras ver la quinta amarilla, se perderá la cita con el Linares Deportivo (domingo a las 18:00). La última fue un disparo de Álvaro Bustos se marchó arriba por muy poco. No hubo tiempo para más.