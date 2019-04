El Recre no tiene vértigo. Escalando sin descanso –con 15 jornadas invicto– hasta los puestos altos de la clasificación, los de Salmerón ya han demostrado con creces que no le tienen miedo a las alturas, y tampoco se lo tienen al rival. Con paso firme, el Decano viaja hasta el norte de África para medirse al UD Melilla (12:00), líder del grupo IV de la Segunda División B.

Sin miedo, pero con mucho respeto, se presentan los albiazules en el Álvarez Claro para asaltar el liderato, si el Cartagena lo permite. El míster intenta rebajar la presión pero es cierto que el premio a una victoria en Melilla es importantísimo para las aspiraciones recreativistas. Desde la plantilla se repite como un mantra que si se pierde en Melilla aun quedarían seis partidos por delante, pero no se puede negar que con un triunfo asestaría un golpe, sino definitivo, clave para asegurar su puesto en el play off de ascenso a Segunda al concluir esta temporada. En cambio, una derrota no le restaría posibilidades para la fase de ascenso, aunque sí para terminar como primero de grupo, ya que el propio Melilla se iría a cinco puntos más el goalaverage a falta de seis partidos.

Para conquistar la cima primero hay que estar preparado, y por suerte, y trabajo del técnico mediante, toda la plantilla del Decano está lista y preparada para el asalto.

Con Tropi de nuevo en la sala de máquinas hay menos margen para la sorpresa

El once que presente Salmerón en Melilla, como de costumbre, será una incógnita. Lo que parece seguro es que recuperará para la sala de máquinas albiazul al indiscutible Tropi, que causó baja por sanción el pasado domingo ante el Marbella en el Nuevo Colombino. Y aunque si bien es cierto que el entrenador tiene un plan para cada rival, no había guión que plantease sobre el verde en el que el valenciano no contara con un papel principal. Con Tropi de nuevo en la sala de máquinas recreativista hay menos margen para la sorpresa, y el planteamiento del Recre ante la Unión Deportiva Melilla de hoy puede ser más o menos previsible. Los experimentos que salen bien a la hora de constituir un equipo titular son un mirlo blanco en el fútbol.

Por eso, y por pura lógica, Salmerón volverá a plantear en la pizarra un dibujo táctico similar al que tan buenos resultados le ha dado esta temporada (1-5-3-2).

El delantero Carlos Fernández se queda fuera de los 18 convocados

La defensa de cinco es uno de los pilares básicos en el juego del Recre, y con el regreso de Tropi la zaga volverá a su ser. Así, Jesús Valentín, que probó como pivote defensivo en el inicio del choque ante el Marbella, volverá al centro de la zaga con los centrales fijos del Decano, Israel Puerto e Iván González.La Unión Deportiva Melilla lo tendrá difícil para derribar el muro albiazul que se cerrará en las bandas con los laterales, Pina e Iago Díaz. La polivalencia de éste último hace que pueda variar su rol en el partido según vayan desarrollándose el choque, el comodín perfecto del Decano, y el as en la manga del entrenador almeriense.

En la medular, con el ya citado Tropi, es muy probable que comparezcan Borja Díaz cayendo a banda derecha, y Llorente en una posición de pivote más liberado aunque con más presencia en por el carril izquierdo.

El técnico del Recre recupera la línea de cinco centrales con los jugadores habituales

Para la confección de la línea de ataque, no parece que el proceso vírico estomacal por el que ha pasado Caye Quintana esta semana sea un impedimento para su presencia en delantera albiazul. Si finalmente salta al verde como titular como está previsto formará pareja con Alberto Ródenas. El excolchonero, totalmente recuperado de su lesión, ya fue titular en el último partido del Decano, y formaría la dupla de ataque preferida por Salmerón desde finales de año.

Quien no podrá debutar aun ante los unionistas será el ariete Carlos Fernández. El jienense se ha quedado fuera de los 18 convocados que el entrenador se lleva hasta la ciudad norteafricana. Pese a haber entrenado toda la semana con el grupo al delantero aun le queda algo de trabajo para estar al cien por cien para competir.

Salmerón dejaba la puerta entreabierta a la posible presencia de Fernández en la expedición albiazul el viernes, “es la primera semana que ha entrenado con el grupo y me he llevado una grata sorpresa porque ha estado a buen nivel físico. Para entrar dentro de los 18 hay que estar muy fuerte, pero ha trabajado muy bien y tiene unas cualidades distintas a los demás”, finalmente no ha podido ser.