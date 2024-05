Charlotte Mackay: "Tengo muchas ganas de dar voz a Huelva, a su Recre y a su historia"

Charlotte Mackay lleva a Huelva y al Recre en el corazón. Ya lo dijo en Huelva Información, "Huelva y el Recre forman gran parte de mi identidad" y lo demuestra. La biznieta del fundador del Decano, en este caso, lo hace en forma de trabajo final del Máster en Traducción, con la traducción de una parte del libro No quiero verte llorar de Juanma G. Anes. Una oda al sentimiento azul y blanco.

"Desde el principio tuve claro que quería traducir ese libro porque quería que mi proyecto estuviera relacionado con el Recre" y de esta manera "compartir algo de la historia del club". Una forma muy especial porque es una obra que "te da un pellizco en el corazón, con el que tú sientes lo que la gente sufrió y luchó en esa época del Decano", pero también desde un punto de vista "informativo". "Es perfecto para traducir porque hay muchos retos lingüísticos", confiesa Charlotte a Huelva Información.

La biznieta del fundador del Recreativo habló con Juanma Garrido hace dos años para pedirle permiso de si podía traducir una parte de su libro, el onubense aceptó encantado. "A mi profesora tuve que justificarle mi decisión y enseñar que no hay otro libro igual y que había necesidad de traducir algo así". Para empezar con su proyecto, primero "tuve que pedirle el formato en Word del libro y así pensar en qué parte quería traducir".

El proceso para Charlotte ha sido complicado por el trabajo que conlleva pero también porque un nuevo recreativista llegó al mundo. "Hay que escribir unas seis o siete mil palabras sobre el proceso que lleva la traducción, los problemas que encuentras, cómo los había superado, qué soluciones busqué y cuáles había utilizado para solventar esas dudas" además de quedar "con mi profesora para saber que realmente lo estaba haciendo bien" cuenta.

Que No quiero verte llorar de Juanma Garrido traspasase las fronteras sería un orgullo para todos, principalmente, para su autor y también para Charlotte, quien ha querido dedicar su Trabajo Fin de Máster a él y sería un sueño que la obra se difundiese por Inglaterra. "Yo no sé si la editorial podría lanzar el libro aquí, me encantaría pensar que sí porque es un proyecto que me gustaría continuar", reconoce. Además de que "por límite de la Universidad, solo pude traducir una siete u ocho mil palabras, pero me hubiese encantado traducirlo todo. Invertí mucho tiempo, energía e ilusión, me encantó el proceso".

Si tuviese algún día la oportunidad de hacerlo entero, "lo haría sin pensarlo ni un instante". "Estoy muy ilusionada por compartir la historia del Recre por el mundo porque aquí es muy poco conocido" y Charlotte quiere darle voz. "Si tú dices Recre, la gente te dice, ¿de qué hablas? Igual que cuando nombras a Huelva, la provincia, la gente de aquí, generalmente, te dice ¿dónde está Huelva? No sabe ni cómo se escribe", bromea. En cambio, "si que conocen a otras provincias de Andalucía, pero a Huelva no. Naturalmente tampoco al Recreativo. Yo tengo muchas ganas de cambiar eso, de dar voz a Huelva, a su historia, a su Recre", anhela, "me encantaría comenzar un proyecto de traducción sobre esos temas".

En Inglaterra el fútbol es muy popular al igual que en España y "creo que hay gente que sí, que compraría el libro de Juanma", pero a su vez también "creo que hay muy poca gente que sabe que el fútbol allí lo 'fundó' mi bisabuelo, un hombre escocés" y es ahí donde Charlotte quiere incidir, dar a conocer su historia. "Creo que si la gente supiera el papel que jugó un hombre de Escocia en la historia de fútbol de España, muchos tendrían interés en el club, en Huelva y en el Recre", por lo que si "el libro fuese difundido en inglés generaría mucho interés", confía la joven.

Para Charlotte, No quiero verte llorar "no solo representa al Recre, representa a la gente de Huelva. En muy pocas situaciones la gente de una ciudad se ha unido de una manera tan grande y ha luchado tanto por su club" y el libro lo resume a la perfección. Asegura que "es una historia única en la que se ve reflejada la emoción, los sentimientos de la gente que se involucró y que jugó un gran papel en la lucha del Recreativo, por eso me encanta el libro". Charlotte es recreativista y lo es desde la cuna "porque yo siendo bisnieta del fundador del Recre, sabía muy bien la historia, pero no era consciente de que esas personas a la que conozco hicieron todo esto que refleja Juanma en su obra".

Huelva y los onubenses se volcaron con su Decano y eso ha quedado plasmado para siempre en las líneas que Juanma Garrido le dedicó con mucho mimo y, que a Charlotte "me ha hecho ver de una nueva manera al Recreativo porque es muy personal, emocionante y cuenta varios testimonios de varias personas y lo ves desde diferentes perspectivas y eso es lo que hace que el libro sea único" porque además "reconoce a la gente de Huelva, no del club, la gente que tiene otro trabajo y otras responsabilidades, esas que lo que hicieron todo por su Decano y eso lo que más me gusta".

La visión de Juanma Garrido

Quien dedicó su tiempo y puso todo su corazón en escribir No quiero verte llorar fue Juanma Garrido. Periodista y recreativista de sangre que lleva a su Decano allá donde va, quien recibió la noticia de que Charlotte Mackay quería traducir su libro "con orgullo y con una alegría tremenda".

"Uno quiere tanto a este club y lleva tantos años por motivos familiares al lado del Decano" que una persona como Charlotte Mackay "se fijara en esto para hacer el trabajo, me dio hasta un poco de pudor" porque "el apellido Mackay esté ligado para siempre a un libro que en realidad, como yo siempre digo, es el libro de todos" son palabras mayores.

Narra los testimonios de "muchas personas que ayudaron a sacar al Recre de su tumba cuando parecía increíble", apunta el columnista de Huelva Información. "Fue una alegría inmensa, le di mil veces las gracias por fijarse en No quiero verte llorar y es un regalo más que me ha dado el Recreativo", -"pese a que nos quita muchas horas de sueño y nos de muchas penas"-, como también es un regalo que la portada del libro "se vea plasmada en el Monumento a la afición que hay junto al Nuevo Colombino". Eso "para uno que es muy recreativista, con familia recreativista y sangre recreativista" lo es todo, algo que "nunca más podré olvidar".

Gracias a este trabajo de Charlotte, "seguro que a varios rincones de Gran Bretaña llega y ahí va a quedar para siempre un pedacito de la historia del Decano que, además, yo creo que es muy apreciable no porque suponga un hito importantísimo de un logro deportivo sino todo lo contrario, refleja el cariño de toda la sociedad de Huelva y gran parte de España". Eso cuenta su obra y eso es lo que cala en los corazones de todos. "El Recre significa mucho para Huelva, es una de las formas que hay de quererla, como tantas otras, y todo aquel al que le caiga el libro en las manos, va a notar todo lo que supone el Decano, el Recreativo, la Cuna del futbol, como es Riotinto, para este rinconcito de España tan especial, que jamás por muchos inconvenientes que haya, -porque los sigue habiendo-, jamás, lo va a dejar caer".