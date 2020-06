Cera: "No me veo titular en el próximo proyecto del Recre, sería un error pensar eso"

Miguel Ángel Cera ha sido una de las revelaciones de la temporada en el Recreativo de Huelva; llegó como teórico suplente de Óscar Ramírez, pero no bajó los brazos y encontró su recompensa, acabando la temporada como el titular indiscutible en el lateral derecho. El onubense quiere cerrar ya este año y centrarse en el próximo, donde seguirá en el conjunto albiazul ya que tiene un año más de contrato.

“En lo colectivo las cosas no han salido como esperábamos; no empezamos como queríamos, y con el paso de los partidos y no ir sumando de tres en tres se generó una presión colectiva que hizo que no jugáramos como sabemos. Teníamos una gran plantilla y el objetivo era entrar en el play off de ascenso, pero la presión nos ha costado caro”.

“A nivel individual sabía que lo tenía complicado para jugar porque venía al club que la temporada anterior había sido campeón, pero también tenía muchas ganas de demostrar que podía tener minutos. Siempre he confiado en mi, trabajando a tope en los entrenamientos, y cuando llegó mi oportunidad supe aprovecharla. En ese sentido, sí estoy satisfecho”, añade el onubense.

El 7 de diciembre marcó un antes y un después para Cera; ese día, precisamente ante su exequipo (Sevilla Atlético) salió como titular y a partir de ahí no se perdió ni un solo minuto en la liga. “Desde ese momento Diego Jiménez y yo disputamos la mayoría de los minutos. Si algo me caracteriza es tener una buena forma física y estar siempre a disposición del técnico”.

En el fútbol si te relajas estás perdido; yo no me relajo ni en los entrenamientos de los lunes"

Su mentalidad le ha hecho no bajar la guardia y mantener un buen nivel a la espera de su momento. “A veces las cosas no empiezan como uno quiere y sólo queda seguir trabajando día a día. Aunque me haya afianzado, no todo ha sido color de rosa, pero estoy contento porque he sabido superar las dificultades. Jugar tantos minutos es la recompensa al trabajo bien realizado, pero en el fútbol si te relajas estás perdido, y yo no me relajo ni en los entrenamientos de los lunes”, destaca el lateral derecho.

Miguel Ángel Cera es el tipo de jugador que le gusta a Claudio Barragán por su juego intenso y su buena actitud: “Esa idea nos la trasladó desde el primer día que llegó a Huelva; en los entrenamientos se veía perfectamente un punto más de intensidad y agresividad; Claudio sólo estuvo cuatro partidos y quizás los resultados no fueran los mejores, pero las sensaciones eran diferentes y nos ha venido muy bien”.

En general, los jóvenes del Decano han dado mejores prestaciones que los veteranos. “El rendimiento de Gustavo, el de Gerard en muchos momentos y el mío ha sido muy positivo; la idea era juntar veteranos con jóvenes con ilusión y con hambre; los jóvenes hemos estado bien, pero eso no quiere decir que los veteranos hayan estado mal”.

Cera se suma a la opinión mayoritaria de la plantilla a favor de la continuidad del técnico valenciano. “Soy un jugador de equipo, trabajador, intenso... y esas cualidades le gustan a Claudio; ¡claro que me gustaría que siguiera! Si se confirma su continuidad estaré contento. Los partidos se deciden por pequeños detalles, pero sin intensidad estás muerto, te puede ganar cualquiera, y con Claudio esa intensidad está garantizada”.

El objetivo la próxima temporada tiene que ser el mismo, intentar ascender de categoría"

Pese a que ha hecho un final de temporada excelente hasta el parón del 8 de marzo, no se ve titular en el próximo proyecto: “No, para nada; eso sería un error. Voy a empezar igual que esta temporada, con los pies en el suelo y trabajando día a día, y luego el entrenador decidirá quiénes son los titulares. Si comenzara como suplente seguiría el mismo camino de este año y seguro que todo iría bien, porque siempre he confiado en mi”, recalca Cera.

El defensa cree que de cara a la campaña 2020-21 hay que seguir apuntando alto: “Aunque este año no haya salido como queríamos, el objetivo del Recreativo tiene que ser el mismo, intentar ascender de categoría. No sabemos aún cómo quedará la organización de la Segunda B, cómo será la reestructuración, pero hay que estar preparados y ser ambiciosos, porque el Decano merece estar en una categoría superior. Nos vamos a dejar la piel por devolver al club al sitio que se merece. A nivel individual, mi objetivo es seguir mejorando y aprendiendo; siempre quiero más”.

El onubense se muestra partidario de la Segunda B Pro: “En esta situación que nos toca vivir la Federación opta por la mejor solución para clubes y jugadores, y si crean una liga intermedia lo veo adecuado; nos llevará más exigencia, pero hay que mentalizarse desde ya”.

Por último, asegura que está con ganas ya de volver al trabajo con normalidad. “A día de hoy seguimos trabajando, levantándonos temprano y haciendo lo que nos manda el preparador físico; los entrenamientos no han cambiado, pero sí el contacto con el balón, pero eso es algo que no se pierde, se recuperarán esas sensaciones. Dentro de nada desconectaremos y volveremos con las pilas cargadas para hacer una pretemporada que será más larga de lo normal, unos dos meses”.