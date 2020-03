Borja: "Si tenemos que jugar los miércoles para recuperar jornadas no habría problemas"

Borja García apela al sentido común y espera que pase cuanto antes esta situación de incertidumbre y vuelva la normalidad. El central del Recreativo entiende todas las medidas que se están tomando contra el coronavirus ya que “el problema ahora es a nivel nacional y tenemos que seguir los pasos y las indicaciones que nos dan desde cargos más altos, hay que seguir las pautas, estar en casa el mayor tiempo posible y no exponernos ni exponer a nadie”.

Estos días atípicos están alterando el día a día del Decano. “No podemos entrenar ni acudir a la Ciudad Deportiva para seguir con la rutina habitual, ni tienes la tensión de tener un partido el fin de semana, pero por encima de todo prima la salud de las personas y luego está el deporte. Los consejos que nos han dado se refieren a no beber de botellas diferentes, tener el menos contacto posible con gente de fuera...”, destaca el cántabro.

Lo único positivo es que “este parón nos servirá para recuperar a los jugadores tocados o con molestias, tendrán dos semanas más para estar con el grupo y hacernos más fuertes”.

¿Entendería una suspensión definitiva de la Liga si se prolonga el problema? “Lo más importante es la salud y llegado el momento, si el virus no está controlado, empieza a haber más infectados y el problema va a más, si las autoridades se ven en la obligación de tomar una medida drástica estaríamos con ellos; hay que seguir las pautas que ordenen desde más arriba”.

Una opción posible es jugar partidos entre semana, si la crisis no se alarga en demasía. “Lo que queremos es que la competición vuelva a su curso; si tenemos que jugar los miércoles para recuperar jornadas no habría problema, sería una solución global que no beneficiaría a ningún equipo. Estamos abierto a lo que el club y la Federación nos digan”.

Ahora no tengo molestias, entreno todos los días, me encuentro bien y tengo buenas sensaciones"

Borja lleva 17 partidos jugados con el Recreativo, 16 de ellos como titular y 15 completos, para un total de 1446 minutos. “En lo personal la temporada no es de las mejores, evidentemente, porque el equipo no está donde todos queríamos, pero por otro lado estoy contento porque el año pasado sufrí una lesión grave y ahora no tengo molestias, entreno todos los días, me encuentro bien y tengo buenas sensaciones”. “En cuanto al objetivo del equipo, se esperaba otra cosa al principio de temporada; lo que nos queda es apretar estas últimas jornadas e intentar terminar bien y lo más arriba posible. El objetivo era otro, pero ahora hay que ir partido a partido, sacar buenos resultados, con buenas sensaciones, y acabar dignamente”, añade.

El Recreativo apostó por Claudio Barragán en lugar de Alberto Monteagudo; Borja ha perdido protagonismo, ya que sólo ha jugado 90 minutos (en Don Benito) tras el cambio de técnico. “Creo que hemos ganado en intensidad. Lo importante es la plantilla por encima de cualquier jugador; el equipo viene de sacar un resultado positivo, porque empatamos ante el líder Marbella, que sólo había perdido un partido desde que comenzó la Liga, y lo que cuenta es seguir creciendo”.

La lesión de Morcillo, que estará casi dos meses de baja, puede abrirle de nuevo las puertas de la titularidad, ya que él y Diego Jiménez se quedan como únicos centrales. “Nunca me gusta que haya una lesión; lo único desearle a Morcillo que se recupere lo antes posible; estas dos semanas le van a venir bien para estar antes; luego ya será decisión del entrenador a quién pone”.

Por último, Borja no piensa en la opción de acabar 7º y estar el año próximo en la Copa del Rey, un objetivo complicado ya que la Balona tiene ahora ocho puntos más que el Decano. “No podemos pensar a largo plazo, no sería acertado; en estas dos semanas hay que trabajar a tope y ponernos a punto para cuando se reanude la Liga”.