Antonio Domínguez, en la previa del Recre-Atlético Baleares: "Quedan ocho finales y la primera es el domingo a las 12:00"

Antonio Domínguez también pasó por la sala de prensa del Nuevo Colombino para analizar lo que dio de sí el encuentro ante el Castellón y tratar el del próximo domingo frente al Atlético Baleares. El 19 del Recre aludió el gol en propia puerta a circunstancias del partido: "Obviamente nadie quiere eso. La situación que surgió, yo estaba ahí para ayudar, para defender y tuve la mala suerte que me encontré el balón y no pude reaccionar".

El futbolista indicó que "yo veo que el jugador está llegando a línea de fondo, Rubén Gálvez sale a tapar y yo lo que quiero es meterme atrás para intentar defender nuestra portería. Al final es una acción muy rápida que a mí me viene el balón y yo no se si intento despejar o sacarla fuera".

Al igual que Miguelete, Domínguez también cree que la segunda parte del pasado sábado debe ser el modelo a seguir sobre todo a domicilio, donde "no estábamos siendo muy regulares y estábamos fallando en algo que a principios de temporada éramos muy buenos. Creo que recuperamos esa chispa fuera de casa de saber que podemos ir a por los partidos".

Además, no dudó en sacar a la luz un detalle del partido, donde "en la celebración del segundo gol les dije a mis compañeros que teníamos que tener cabeza porque teníamos opción de llevarnos los tres puntos. La mala fortuna que al poco tiempo nos pitan un penalti en contra y se vuelven a poner por delante", señaló.

Para el de Punta Umbría, "nos enfrentábamos para mí al mejor rival de la categoría o uno de los mejores y bueno, levantar un resultado en ese estadio con un equipo tan bueno como ellos y sabiendo aprovechar nuestras jugadas es algo importante. Creo que salimos fortalecidos y estamos preparados para el domingo".

Ya centrados en el devenir de la temporada, Antonio Domínguez alertó que "todavía queda muchísimo tiempo. Para nosotros es un premio estar ahí, el objetivo del club está virtualmente conseguido y nosotros vamos a pelear por la quinta plaza. No está fácil porque la categoría es muy complicada pero tenemos que centrarnos en ir partido a partido, quedan ocho finales y la primera es el domingo a las 12:00 y luego a partir de ahí no pensar en otra cosa que no sean los tres puntos".

Respecto a los dos partidos consecutivos que tendrá el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino, enfatizó en la necesidad de no mirar más allá del próximo domingo: "Si tú no sumas de tres el domingo no te vale lo de la siguiente semana. El mensaje que tenemos dentro del vestuario es ese. Sabemos que tenemos dos en casa pero lo primordial para nosotros son los tres puntos ante el Atlético Baleares en nuestra casa y la semana que viene ya tendremos tiempo de mirar".

El atacante intentará repetir la actuación de la ida, donde materializó dos dianas gracias a sendos disparos desde fuera del área, aunque quiso destacar que "allí no solamente yo sino el equipo hizo un partido muy completo, pudimos conseguir los tres puntos fuera de casa y ojalá se dé igual de bien y podamos llevarnos la victoria en casa".

Por último lanzó un mensaje a la afición del Decano del fútbol español, el que deseó que "ojalá el domingo pueda estar todo el mundo posible para poder apoyarnos y estamos seguros que nosotros vamos a rendir", a la vez que tienen la suerte de "contar con el aficionado que nunca falla", finalizaba.