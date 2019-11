Alberto Monteagudo no piensa que vaya a ser su último partido en el Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva recibe este domingo (Nuevo Colombino, 12:00) al Badajoz con la mente puesta en romper la racha de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Para este encuentro Alberto Monteagudo tiene las bajas de Nano (sanción) e Irizo (lesión) y las dudas de Rubén Cruz y Nauzet, que están entre algodones.

El técnico del conjunto albiazul no cree que el encuentro sea una final para él, ya que podría ser su último partido con el Recreativo si no se gana. Es más, el presidente Manolo Zambrano aseguró que si el Decano no suma los tres puntos no podía asegurar la continuidad del técnico. “No lo he pensado, ni me lo planteo (esa posibilidad). Lo importante es cortar la mala racha que llevamos y no focalizar el tema en mi”, añadiendo que ve al grupo “súper comprometido”.

Sobre el apoyo que puede tener por parte del club comenta que “hablo prácticamente cada día con Zambrano y Zamora y noto su respaldo; tienen las ideas claras, aunque nadie sabe la imagen que vamos a dar.... Los ingredientes (para ganar) y la respuesta de los futbolistas están, y creo que ya merecemos ganar un partido”.

El técnico sabe que su continuidad está en manos de la plantilla. “Los jugadores quieren (que siga); en otros equipos quizás podría haber 2-3 jugadores que no están... pero si ves la semana de trabajo puedes comprobar que el equipo quiere. Mi relación con los futbolistas siempre es buena”.

El partido, por todo lo que le rodea, conlleva una responsabilidad extra, lo que pueden generar más presión. “Espero que no suceda, yo quiero quitarles la presión, porque todos estamos en el mismo barco. Tenemos que ganar este partido desde la confianza, porque seguro que la afición va a estar con nosotros. No me gustaría que fuésemos un equipo miedoso o atenazado. A mi me gusta que me recuerden por haber logrado un ascenso con el equipo y a los jugadores les pasa lo mismo, les gusta que por la ciudad les miren bien” y eso se logra dando la cara por el club y consiguiendo éxitos.

Lo cierto es que el Recre ha alternado buenos partido, o buenos momentos dentro de los partidos, con otros en los que ha sido un equipo irreconocible. Esa irregularidad “va relacionada con el acierto. En Yecla tuvimos ocasión de marcar por medio de Rubén Cruz y al poco llega el gol de ellos. Cuando juegas para ganar y pierdes es lógico que falte confianza, porque hemos hecho buenos partidos que no hemos ganado”.

Monteagudo asegura que “sí ha habido autocrítica; soy crítico con mi trabajo y con los jugadores; ante el Yeclano comenzamos bien la segunda parte, pero no juegas igual después de siete partidos sin ganar que si estás en una buena dinámica. Tenemos que ganar un partido y darle continuidad”.

Sobre el rival destaca que “el Badajoz está hecho para ser primero, es un club poderoso económicamente. La semana pasada había un poco de dudas allí pese a estar arriba en la clasificación (marcha tercero). Es un buen equipo, con buenos futbolistas y nos obligará a un partido de exigencia. Es un rival duro, con velocidad, un top de la categoría. Si hacemos las cosas bien podemos complicarle la vida como hicimos ante el Cartagena, pero espero que con otro resultado. Yo me cambiaba por ellos”.

La alineación es toda una incógnita; para empezar no estarán ni Nano ni Irizo, mientras Nauzet y Rubén Cruz “están entre algodones y habrá que ver al último entrenamiento para ver cómo evolucionan”. Eso provocará que “intentemos modificar algo en función de estado de los futbolistas, del rival... lo más importante de todo es obtener un buen resultado para tener tranquilidad”. Sus mayores dudas están en el centro del campo. “Sí le doy vueltas, porque me gustan los equipos sólidos; en determinados momentos sí lo hemos sido, pero no durante un partido completo, por eso tenemos que mejorar la imagen que hemos dado en algún momento”.

Respecto a Chuli manifestó que “lo veo bien, cada día está mejor; viene de otra categoría, está en casa y quiere hacer gol, pero no quiero que se precipite, desde la tranquilidad será el que todos conocemos”.

Por último, Monteagudo no tiene dudas sobre la afición. “El equipo estaba muerto y lo salvó; sé que va a estar con nosotros porque la necesitamos. Entiendo su preocupación, pero estoy convencido al cien por cien que vamos a darle la vuelta a la situación y acabaremos en una buena posición”.