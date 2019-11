Zambrano confía en Monteagudo pero no garantiza su continuidad si pierde el domingo

Manolo Zambrano aseguró durante la presentación de los actos del 130 Aniversario que por ahora no es partidario de un cambio en el banquillo del Recreativo de Huelva, reitera su confianza en Alberto Monteagudo y reclama la unión de todos para salir del mal momento deportivo que atraviesa el club.

El presidente del club albiazul reconoce sobre la situación deportiva que "no es lo que esperábamos; estamos preocupados como cualquier recreativista, pero es momento de tener calma, de pensar, de fortalecer al cuerpo técnico y a los jugadores. He pasado muchas veces por esta situación, tanto en mi etapa de jugador como de entrenador, y ahora de presidente, y lo primero que tengo que mirar es el interés del Recreativo. Apelo a la unión, porque hemos salido de situaciones mucho más complicadas que esta. Estabilidad y solvencia" son las prioridades del club. "Luego hay otras batallas que ganar".

Como hombre de fútbol sabe que "cuando uno tiene que cambiar un entrenador lo más importante son los resultados, pero también hay otros factores (importantes a la hora de tomar la decisión) como es la metodología de trabajo, la relación del técnico con la plantilla, con los medios de comunicación, la relación con el club, que defienda los intereses de la entidad... esos son detalles importantes y a día de hoy Alberto Monteagudo los cumple todos"; a continuación se le preguntó si podía garantizar que el técnico manchego seguiría en el banquillo del Recre si se pierde este domingo con el Badajoz, y la respuesta fue clara: "No. Pero como eso no ha ocurrido, todavía no nos hemos sentado con el entrenador para hablar de su futuro".

A todo el mundo el gustaba el proyecto hace tres meses y medio, incluido el entrenador"

Reiteró su apuesta "por un proyecto que hace tres meses y medio le gustaba a todo el mundo, incluido el entrenador, que tenía experiencia, conocedor de la casa... y con una plantilla que se ha comparado con la del año anterior y que se ha dicho que incluso es mejor en algunos puestos. Por eso yo apuesto por la perseverancia y la unidad; sé que si acertamos y esto se soluciona nos dirán que hemos hecho las cosas bien, pero si no, dirán que el presidente y el consejo han pecado de cabezonería y llegarán las críticas", algo que asume. "Si no hemos cambiado (de técnico) es porque estamos convencidos (en Monteagudo). Unidos hemos resucitado a un muerto, algo que no hubiese ocurrido en ningún lugar de España", en referencia a que la unión fue clave para evitar la desaparición del club.

Confía en el apoyo de la afición "porque ya ha dado muestras de madurez en los peores momentos", elogió al alcalde "por dar el paso adelante y jugarse su carrera política", y defendió la discreción del consejo "algo por lo que nos han dado palos, pero siempre hemos mirado por el bien del club".

Reiteró su apuesta por este proyecto "que cuenta con un buen entrenador y una buena plantilla, aunque faltan los resultados. Hay que tener flexibilidad porque creemos que es correcto, y en fútbol todo puede cambiar de un día para otro. Hay que pedir responsabilidades y yo soy el primer responsable de todo. Los jugadores eligen venir aquí porque saben que tienen que aspirar a estar arriba y tienen su responsabilidad".

Zambrano no comentó si existe alguna cláusula en el contrato del entrenador que permita un despido más barato "ya que el contrato es privado" y manifestó que no necesita preguntarle a la plantilla sobre la continuidad del técnico "porque si no sabes exactamente qué vas a preguntar o decir, estás matando al entrenador. La duda mata. Con mi experiencia me basta con entrar al vestuario y ver las caras o escuchar algún comentario para saber lo que piensa cada uno. La gestión de un vestuario es muy importante".