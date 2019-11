Quiles: “No queremos que Monteagudo se vaya”

Alberto Quiles ha sido uno de los jugadores que mejor rendimiento ha ofertado en el primer tercio de campeonato en el Recreativo de Huelva. El onubense fue el invitado en la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en el restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense. El atacante fue claro y objetivo sobre la situación que atraviesa el equipo y no puso ningún paño caliente: “Ya no vale lo de ya ganaremos, hay que sacar los tres puntos para empezar a cambiar la situación y poder entrar en una dinámica positiva”. El que fuera canterano del Celta o del Córdoba también se mostró concienciado con la responsabilidad que tiene el grupo en el futuro de Alberto Monteagudo: “Puede ser que se esté jugando el puesto, pero estamos con él, el mensaje que nos da nos gusta a todos... Pero no están viniendo los resultados. Tenemos que seguir la línea del partido con el Cartagena y no ser tan irregulares. El equipo está con Monteagudo y no queremos que se vaya”.

A pesar de lo complicado que es digerir una racha de ocho encuentros sin ganar, Quiles señaló que “el míster nos dijo el lunes que nos olvidásemos del partido del Yeclano y que nos centrásemos en el Badajoz y hemos trabajado como todas las semanas, viendo en lo que podemos hacerle daño al rival”. El delantero no duda en asegurar que la presión no merma su potencial: “Estoy tranquilo, no tengo ansiedad ni nerviosismo. Es verdad que sí tenemos mucha responsabilidad, pero los nervios nos perjudican más de lo que nos pueden ayudar”.

Quiles quiso hacer un análisis de la racha que está atravesando el Decano para llegar a la conclusión de que “aunque pueda sonar a excusa, creo que ha habido muchos partidos en los que podíamos haber sumado más puntos. Podríamos tener cinco o seis puntos más y no estaríamos hablando de crisis, pero no los tenemos y lo que podemos cambiar es lo que viene”. El atacante afirma que “aún queda tiempo por delante, he leído que hacen falta sesenta y tantos puntos... Lo que hace falta es centrarse en el Badajoz, luego en el Sevilla Atlético y así. Ahora hay que sacar puntos a los de abajo y luego ir mirando hacia arriba. El año pasado la mentalidad fue esa, ir pensando en el siguiente partido y nada más, y tuvimos una racha de 22 partidos sin perder, que es algo muy complicado. Es verdad que tuvimos toda la suerte que no estamos teniendo este año. Hay que cambiar la dinámica porque ahora todo lo que nos puede salir mal nos está saliendo”.

Sobre el nivel del Grupo IV también habló el albiazul, que indicó que “se han ido equipos como Ibiza o Melilla, pero ha vuelto el Córdoba, hay equipos con potencial económico como el San Fernando, Cartagena, Badajoz... Los equipos que han ascendido tienen campos en los que es complicado jugar...”. Precisamente de la situación del Córdoba habló el recreativista para decir que “me da mucha pena la situación que tienen, allí debuté yo en Segunda y es un equipo especial para mí. Hablando con la gente de allí tienen la misma idea que nosotros porque hay mucho hermetismo. Es una situación complicada”.

Hablando de pasado, Quiles habló del pasado verano, en el que renovó su vinculación con el Recre por dos temporadas más: “Hubo varios equipos que se interesaron en mí, pero yo quería estar en el Recre. Solo me lo hubiera pensado si hubiera venido algún Segunda. No puedo decir si tuve ofertas mejores en lo económico porque de Segunda B solo escuché la oferta del Recre”.

Por último, el ariete habló de la afición para decir que “es exigente y es normal que nos aprieten porque hacemos un partido bueno y tres malos. Ahora estamos más cerca de abajo y aparecen los nervios y lo que tenemos que hacer es encontrar la victoria. Venimos de ser campeones, se ha hecho un equipo para estar arriba y es lógico que la gente nos exija y lo que tenemos que hacer es cambiar la imagen que tienen de nosotros”.