Alberto Gallego deja claro que "no podemos pensar que el Recre va a pasearse"

El Decano se llevó anoche la victoria en la final de la L Edición del Trofeo Platero ante el AD Cartaya. Un marcador 6-0 por segundo día consecutivo consiguió llevarse el Recre.

Alberto Gallego comenzó haciendo una valoración general del encuentro y de la fase ofensiva: "El equipo está cogiendo confianza en la fase ofensiva y, sobre todo, están empezando a verse sociedades importantes. Todo este trabajo es el que necesitamos para, finalmente, ser peligrosos en todas las facetas. Lo que más me ha gustado, quizás, ha sido la paciencia de saber meternos atrás después del arranque del Cartaya". Ha visto más cómodo a Cristian Terán "está empezando a encontrar a Juan y a Chendo".

"Cuando ellos han tenido ventajas el equipo ha sabido leer y entender que debíamos estar en bloque bajo" aclaraba el técnico. Cree que el Cartaya no ha estado cómodo "porque no ha encontrado esos espacios que al inicio ha encontrado y a nosotros nos gusta mucho el bloque bajo porque tenemos gente muy rápida". "Los carriles nuestros son muy poderosos, hoy estaba Marc Fraile, Peter y Terán" añadía. "Tenemos consignas de salir muy fuertes una vez recuperamos y eso nos ha dado esa tranquilidad para volver a llevar atrás al Cartaya y de tener nosotros el balón de nuevo y poder generar juego y ocasiones" comentaba el ilerdense.

En cuanto a nombres propios, le ha dado minutos a Diawara "porque es un chico que necesita tener una forma física especial. Lo que se ve claro es que es un jugador que tiene descaro. Sabe disparar con izquierda y derecha, va a encarar siempre, es valiente y tiene habilidad. Tiene muchos aspectos que nos pueden generar ocasiones, goles y asistencias". Sobre Adri Arjona apuntaba que "necesita encontrarse", ellos ya se conocen y "aún no está al nivel que puede estar, nos tiene que dar mucho más".

"Para mí el colectivo es más destacable, los logros los vamos a tener, van a ser del colectivo y si algún jugador va a querer salir de esa tónica no voy a dejar que sea así. Me gustaría destacar el partido que ha hecho hoy Ale Limón, es un chico que escucha y que plasma en el campo muy rápido todo lo que le pido. Sobre todo entiende lo que le digo, si entiendes el idioma es fácil contestar" afirmó el técnico.

Los resultados en pretemporada son anecdóticos pero con marcadores como los dos anteriores es más fácil imbuir una idea "sobre todo la portería a 0. Estoy muy contento de esa jugada del final de Adri y Gonzalo. Valoro muchísimo no perder la fe y poder salvar ese gol, porque lo fácil viendo que tienes un marcador tan holgado, es decir que no pasa nada si me marcan un gol, pero han luchado hasta el final por tener esa portería a 0. Para un equipo que quiere estar arriba es muy importante que sea difícil hacerle gol".

Para Alberto Gallego la afición es imprescindible, asegura que "nos llega mucho". Para él, lo importante es "no mandar un mensaje engañoso, desde que llegué, dije que íbamos a entrar en una competición muy complicada así que esta ilusión conjunta tiene que mantenerse después de una derrota. Es lo más importante, no hay que engañar, vamos a perder, y vamos a empatar y hay que seguir cantando. Porque lo que vale es poder conseguirlo al final".

El míster lo tiene claro, "no podemos pensar que el Recre, después de hacer una buena pretemporada, va a pasearse. Tenemos que tener ilusión, como la que tenemos, para estar unidos el día que no tengamos los resultados esperados porque es la única manera que tenemos de llegar al final y conseguirlo, que de eso estoy convencido".