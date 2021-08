Alberto Gallego quería entrenar la fase ofensiva y "es el día que mejor ha salido"

El Decano disputará este sábado la final del Trofeo Platero junto al Cartaya después de ganar con claridad y en un partido que controló sin problemas al Moguer por 6-0.

Alberto Gallego valoró el encuentro y el juego de sus hombres, que querían "entrenar la fase ofensiva y es el día que ha salido mejor, al menos el día que más claras se han visto las fases de cómo llegar. Incluso sin ninguna oposición, hacer quince pases seguidos es muy difícil y los chicos lo han hecho muy bien". Aún así, añadió que "creo que en algunos jugadores, hay que mejorar la concentración. Ha habido una mejora general, pero he visto en tres o cuatro jugadores falta de preparación".

"Estoy contento con lo que tenemos, si viene algún jugador tiene que mejorar lo que tenemos sino no hace falta" aclaraba el técnico acerca de los fichajes. Víctor Barroso fue uno de los goleadores de la noche tras su vuelta, sobre él, el míster afirmó que "es un chico que va a empezar a coger minutos pero él ya entiende perfectamente lo que vamos hacer, es un chico muy inteligente. A pesar de que no está en un buen momento físico, ha podido demostrar que puede encajar en este modelo de juego".

En cuanto al buen hacer de Cristian Terán en el campo, Alberto Gallego asegura que aún no se ha visto su mejor versión "la mejor versión de Terán la he visto yo, todavía no la hemos visto aquí. Aún se le puede pedir más pero yo tengo confianza plena con él de que necesita su tiempo y estoy seguro que lo encontrará". Ha visto bien al recién llegado Diarawa pero afirma que tiene "trabajo con él. Tiene unas capacidades condicionales muy parecidas a las de Peter, una suficiencia física brutal, un recorte que te deja seco y visión de juego. Seguramente sea el nombre que más me habéis oído decir hoy, pero es normal, tiene que crecer a nivel táctico, de posicionamiento y de empaque".

Chendo y Juan Delgado jugaron juntos en la segunda parte del choque. Un aspecto muy importante, ya que durante la temporada se podría podría repetirse. Sobre esto, el entrenador quería que "jugaran juntos, creo que en campos tan pequeños pueden ser una amenaza para el rival, sobre todo si no se distancian. Tienen que aprender a jugar juntos, me gustaría que tuvieran muchos minutos más para que se entiendan y estén a gusto porque son dos pepinos".

Por último, hizo referencia al cansancio de sus pupilos y que por eso le gustaría "modificar algo de esta semana. Los chicos están muy cansados, hay demasiados partidos juntos. Voy a intentar hablar con el club y poder cambiar un poco la planificación. Nos espera un Mérida, y hay trabajo que hacer de pretemporada, no es muy compatible para este tipo de partidos". "Hasta día de hoy vamos muy bien a nivel de lesiones, cruzo los dedos, pero muy poquitas y sobre todo musculares. Pero creo que ya estamos en el límite, y mañana lo enfocaremos fuerte pero a partir de ahí quiero modificar esta semana".