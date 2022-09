Adriá Arjona responde a las dudas en el Recre: "El equipo está de puta madre"

Adriá Arjona es muy claro en su análisis del estado en el que se encuentra el Recreativo. "El equipo está de puta madre". El autor del golazo que permitió a los albiazules sumar un punto en Sanlúcar de Barrameda quiere quitar hierro a las dudas generadas tras dos jornadas sin ganar. "El equipo está de puta madre. Entrenamos muy bien, con una intensidad espectacular y de ánimos estamos a tope. La categoría va a ser una carrera de fondo. A todos nos gustaría tener doce de doce, pero esto es muy largo. Cabeza fría y ser autocríticos. Sin dramas".

El suyo fue un golazo de más de 40 metros, similar al de Pablo Caballero la jornada anterior. Arjona reconoce que "al ver a Pablo el otro día me fijé un poco más. Levanté la cabeza, miré al portero y como no iba muy fuerte pensaba que no entraba ni de coña y al final entró".

La pena del tanto es la rabia que genera "que ese gol no sirviera para ganar y más por el minuto en el que empataron. Llegaron muchas veces y al final hay que valorar el punto. Da rabia por no ganar, pero al final de temporada agradeceremos este punto porque allí va a ganar muy poca gente".

El atacante albiazul defiende que el Decano mereció algo más. "La primera parte es nuestra y en la segunda nos faltó controlar más el juego. Al final nos apretaron con balones en largo que en ese campo complica mucho cuando te ganan las segundas jugadas". Uno de los "brotes verdes" que vio en El Palmar fue el control del juego con un pivote defensivo "que te da mucho equilibrio. Mbaye lo hizo muy bien. Llevamos cuatro jornadas y es complicado tener ya un sistema tan definido. El míster está probando y ajustando cosas". Por eso entiende que "hay que ajustar cosas. Con Jordi he jugado antes, con Josiel no y estamos en esa fase en la que nos vamos conociendo. Veo brotes verdes en el equipo. Vamos a mejorar mucho con el paso de las jornadas".

Arjona tuvo palabras de reconocimiento para la afición recreativista. La hinchada "estuvo espectacular, dejándose la garganta en todo momento". Comprende el enfado y avisa que "hay que pensar en el siguiente partido y que sigan animando, que los sentimos muy cerca. Nos dejaremos el alma para que estén orgullosos de su equipo".