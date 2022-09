Mbaye, un debut inmejorable

El entrenador del Recreativo de Huelva, Abel Gómez, dijo en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético Sanluqueño que el futbolista Mbaye no estaba entrando en las convocatorias debido a que "a nivel táctico le está costando mucho, viene de otra cultura, de otra manera de jugar. A nivel físico está mejorando y yendo a más". A las pocas horas entró en la convocatoria para viajar a Sanlúcar de Barrameda, y la novedad fue verlo en el once titular. Pero la mayor sorpresa de todas fue su juego. Que fue mayúsculo. Posiblemente fue el que mejor entendió tácticamente al equipo, no cometió errores; y su presencia durante los 90 minutos llegó a ser un bálsamo de tranquilidad cuando el Atlético Sanluqueño salía a la carrera.

El senegalés Mohamed Mbaye (Dakar, 20/05/2000) se convirtió en nuevo jugador del Recreativo el pasado 10 de julio, ocupando ficha sub-23. Firmó por una campaña y procedía del US Tataouine de la Primera División de Túnez. Es decir, era un jugador totalmente desconocido para la afición recreativista. Pero que ha terminado siendo una de las mayores sorpresas.

Su gran altura (1,91 metros) y su envergadura hacen de él un muro de contención en la posición de medio centro defensivo. Además, es rápido, con una zancada que asusta al rival cuando sale al contra ataque. Y lo mejor de todo es su coherencia cuando tiene el balón en los pies. Siempre busca un pase fácil, rápido, para que la pelota no deje de rodar y el equipo adelante líneas. Contra el Atlético Sanluqueño, Mbaye, demostró también que es muy difícil quitarle el esférico. Cuestiones que le hacen ser un jugador muy completo y de un nivel altísimo para la categoría. A esto hay que sumar que su juego aéreo puede dar un plus a los intereses del Recreativo de Huelva a balón parado.

En su presentación como jugador del Decano, Mbaye manifestó su satisfacción por “estar aquí, es un placer. Ahora debo trabajar muy bien para hacer una buena temporada y ayudar al club. Junto con los compañeros y el cuerpo técnico vamos a dar el máximo”.

El centrocampista se estaba adaptando bien a la ciudad y al equipo: “Los primeros días los he pasado bien; tanto los compañeros como el entrenador me están ayudando y ahora tenemos que trabajar para lograr buenos resultados”. Por último, Mbaye esperaba aportar “experiencia; la temporada no va a ser fácil y necesito dar lo mejor”.

Cierto es que Mbaye solo ha disputado 90 minutos de manera oficial con la camiseta del Recreativo de Huelva, pero las sensaciones han sido inmejorables. Ahora solo falta que tenga continuidad lo mostrado el pasado domingo en El Palmar y no sea un espejismo. Lo que está claro es que con su juego le ha demostrado a Abel Gómez que quiere ser titular en este equipo y que con él en el campo, es mejor.