Adriá Arjona: "Hay que disfrutar también defendiendo, que es lo que te va a dar una liga"

Adriá Arjona valoró mucho la victoria del Recreativo de Huelva sobre el Utrera: “Era un rival directo; tenemos que ser sólidos, y más en casa, seguimos invictos y además encajando cero goles en contra; fueron tres puntos importantes anímicamente y para seguir cogiendo confianza”.

La posesión del balón fue mayoritariamente del conjunto sevillano pero sin crear muchas oportunidades claras. “Sabíamos que ellos querían tener el balón, había que defender, estar juntos y sólo tuvieron una ocasión al palo, Rubén casi no tuvo que intervenir. Hay que disfrutar también defendiendo, que es lo que te va a dar una liga, y realizamos un partido bastante completo”, asegura el centrocampista albiazul. “A todos nos gusta tener más la posesión y que el rival no te supere, pero no me crea ansiedad no tener el balón, si no lo conseguimos toca defender; y no sólo me pasa a mi, sino a muchos compañeros, pero a la contra también podemos hacer mucho daño”, añade.

El domingo comenzó de pivote defensivo y luego, con los cambios, pudo jugar más en su posición natural. “Me encuentro cómodo en todas las zonas del medio campo; estoy intentando mejorar en lo que requiere esa posición, y donde me necesite el entrenador ahí voy a estar”.

Forma pareja en la medular con Víctor Barroso; al principio de liga no estaban demasiado coordinados, pero conforme pasan los partidos van a más. “No nos conocíamos, no habíamos coincidido en el campo... llevamos tres meses juntos y hay que conocerse, adaptarse; conforme pasan las semanas nos vamos compenetrando mejor; Víctor tiene una calidad espectacular y es fácil jugar con él”.

Los resultados de la jornada permiten que la clasificación se vaya aclarando poco a poco: “El Sevilla C está a cuatro puntos de nosotros, pero es pronto para saber qué va a pasar; si pierdes y ganan los que están abajo nuestra se ponen a un punto, y si pierdes dos semanas seguidas sales de puesto de play off; ojalá todo siga así, pero se pronto. Lo principal es ir partido a partido y sumar los tres puntos este fin de semana para alejarnos lo más posible; aunque en enero estuviésemos con una renta amplia todavía quedaría una vuelta entera por jugarse”, afirma Arjona.

Cree que jugar este sábado en césped natural “nos favorece a los dos equipos; ellos juegan en césped artificial pero entrenan con el filial o en ese campo y están acostumbrados; es mejor jugar ahí que en otro campo pequeño, es un escenario bonito y será un partido bonito de ver y de jugar”.

Una jornada más, el Decano contará con un respaldo masivo de aficionados. “Espero que se apunte toda la gente posible porque la afición es importante para nosotros; todos tenemos ganas de que llegue el encuentro”.