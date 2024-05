La zona ORA de El Portil comienza el 1 de julio aunque no se cobrará en la "zona de la playa"

La zona ORA de El Portil estará activa desde el 1 de julio, un mes después de la de Punta Umbría, que empieza este primer fin de semana de junio. Como novedad, según informan desde el Ayuntamiento puntaumbrieño, este verano no se cobrará en la zona de playa portileña debido al cierre de los accesos. "Como están clausuradas las calles próximas a la playa porque no se puede garantizar la salud para los bañistas por la presencia de un talud, no se cobrará en las zonas próximas a las calles de la playa", explican desde el Consistorio.

Por su parte, en Punta Umbría, la zona ORA, tanto en la primera quincena de junio como en la segunda de septiembre, sólo estará en funcionamiento durante los fines de semana. Esto es, serán objeto de regulación los días 1, 2, 7, 8 y 9 de junio, así como 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de septiembre. El resto del verano sí estará activa.

Una novedad de este año en Punta Umbría es que entra en funcionamiento como bolsa de aparcamientos la parcela situada junto al depósito de agua, anteriormente ocupada por los escombros del proyecto fallido de las torres. Este espacio contará con la misma capacidad que la bolsa contigua de la avenida Ciudad de Huelva y estará disponible para aparcar como zona roja.

Al igual que el pasado año, todas las personas físicas y jurídicas que estén empadronadas en Punta Umbría y cuyo vehículo pague el impuesto en el municipio tienen derecho a una tarjeta de residente de la zona ORA. Dicha tarjeta de residente servirá para aparcar en cualquier zona habilitada del pueblo, no solamente en las de influencia como sucedía anteriormente.

Las tarjetas de residente tramitadas desde 2022 siguen teniendo validez, puesto que se renuevan de forma automática. Todos aquellos que quieran solicitarla este año pueden hacerlo a través de la oficina de Iberpark o en el Consistorio puntaumbrieño, en la segunda planta del edificio Galeón.

En palabras del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, “la zona ORA de Punta Umbría estaba rodeada de muchas injusticias que estamos tratando de corregir desde que accedimos a la alcaldía”.

No obstante, el municipio está pendiente de celebrar una consulta popular sobre este tema. En el Pleno del pasado 27 de septiembre de 2023 se aprobó, con el voto favorable del grupo de Gobierno y PP, una propuesta de Alcaldía para que se inicien los trámites para realizar esta consulta.

El expediente de la convocatoria, al amparo de lo previsto en la Ley 2/2001 de 3 de mayo de Regulación de las Consultas Populares en Andalucía, se sigue tramitando y está a la espera de que se autorice por el Gobierno de la nación.