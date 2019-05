Los vecinos de Tharsis llevan su protesta a las puertas del Parlamento andaluz

Varias decenas de tharsileños, junto a representantes de sus autoridades locales, se concentraron el jueves frente al Parlamento de Andalucía. El objetivo, pedir explicaciones a la Junta por la entrega por parte del Gobierno andaluz al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nueve minutos después del último plazo fijado, de la respuesta a la demanda interpuesta por la Asociación por Alosno contra el decreto de creación del municipio de Tharsis aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 2 de octubre de 2018, junto con otros siete nuevos municipios más de todo el territorio andaluz.

Para los tharsileños “no es de recibo tal actitud de una administración como la andaluza, en una de las mayores comunidades autónomas españolas, errar en un tema tan importante y delicado como es la construcción administrativa y social de un nuevo pueblo”.

En este sentido han manifestado su “preocupación, malestar e indignación” por sentirse tratados como “ciudadanos de categoría inferior” y de forma “injusta” y “fuera de lugar y tiempo, sabiendo que se ha contado con 20 días para contestar a dicha demanda judicial”.

Los asistentes a la concentración de Sevilla señalaron igualmente que “hoy estamos aquí para que se nos explique con respuestas clarificadoras y verdaderas porqué se ha esperado a que ocurran estos grandes errores a última hora”, a lo que añadieron que “no sabemos la intencionalidad de este acto, ni sus pretensiones, y queremos creer en la justicia en toda su extensión”.

Anuncian que pedirán "que se depuren las responsabilidades, todas, desde la primera a la última, si es que existe"

Por todo ello aseguraron que pedirán “que se depuren las responsabilidades, todas, desde la primera a la última, si es que existen, y exigimos que podamos defender nuestra libertad y nuestras razones de pueblo ante la justicia, con todos los derechos y garantías”.

Los vecinos y autoridades de Tharsis añadieron que “si de los hechos ocurridos se dedujera que se ha cometido falta o delito del tipo civil o penal, que se pague hasta las últimas consecuencias y se asuma responsabilidades”. Por último indicaron que todo un pueblo “no puede quedarse en una situación de daño tan moral como ha recibido Tharsis en pleno siglo XXI, amén de los grandes prejuicios sociales y económicos”.

Hace unos días el alcalde de Tharsis, Lorenzo Gómez, manifestó en Huelva su estupor por las consecuencias de este hecho en el procedimiento que ha llevado a la suspensión cautelar de la constitución del nuevo municipio tharsileño, por lo que registró un escrito en la Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva pidiendo a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, y en concreto a su consejero titular, Elías Bendodo, que abra una investigación para determinar las causas de este error administrativo, y que depure responsabilidades, si fuera necesario.

En dicho escrito, Lorenzo Gómez expresó la necesidad que tienen los vecinos de ambos pueblos (por Tharsis y Alosno) “de una explicación de cómo en el año 2019, siglo XXI, unos servicios jurídicos de toda una Junta de Andalucía, una de las principales comunidades autónomas de España, entrega una respuesta a una demanda en contra de un decreto aprobado por ella misma nueve minutos más tarde del plazo legal otorgado”.

Gómez explicó que tiene constancia de que la Junta ha interpuesto un recurso de reposición para que el TSJA admita a trámite su escrito pese al retraso en su presentación, “e incluso está dispuesta a llegar a un recurso de casación” si no prosperara el actual.

Esta acción posterior, aseguró el alcalde, les hace dudar más de las causas de este revés administrativo que, además, obligará a “perder tiempo, recursos económicos y personales de los departamentos jurídicos de la Junta”.

En Tharsis llegan a hablar de la posible intervención de “alguna mano negra o alguna directriz política”, aunque también esperan que la investigación que reclaman determine si ha habido, por contra, “algún fallo o incompetencia técnica en el procedimiento”.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, negó ayer viernes que haya ninguna “mano negra” en el proceso de segregación y ha hecho un llamamiento “a la calma” y a evitar “enfrentamientos”.

Así se pronunció en respuesta oral a una pregunta en el pleno del Parlamento formulada por el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, sobre este asunto.

Bendodo explicó que una asociación que ha impugnado el decreto por el que se aprueba la creación del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno y que por parte del Gabinete Jurídico de la Junta se presentó escrito de contestación a la demanda a través del sistema de notificaciones LexNET el día 29 de marzo antes de las 15:00.

El consejero de Presidencia asegura que se ha presentado un recurso de reposición

Si bien, debido a “incidencias del sistema” que se produjeron ese día, en concreto a una “excesiva lentitud” de éste, se registró nueve minutos más tarde, afirmó el número tres del Gobierno andaluz, quien informó que con fecha 15 de abril de este año se ha presentado recurso de reposición contra la inadmisión del escrito de contestación a la demanda.

El consejero añadió que si no prospera, serán los ayuntamientos de Alosno, el de Tharsis y un particular, los que tendrán la posibilidad de evacuar sus escritos de contestación a la demanda en defensa de la legalidad del decreto impugnado. Según recordó, la inadmisión del escrito de contestación no supone la exclusión de la Junta como parte procesal con derecho a participar en el resto de los trámites procesales. Así, tras defender que hay un conflicto jurídico y que serán los tribunales los que decidirán sobre el mismo.

Por su parte, Mario Jiménez respondió al consejero que no estamos ante un problema jurídico sino “político” y que la segregación de Tharsis está paralizada por un recurso presentado por una asociación “auspiciada por el PP”.