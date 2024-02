La gran tractorada que recorre hoy las carreteras de Huelva reivindicando una solución para el campo

Los agricultores de la provincia recorren ya la antigua carretera nacional de Sevilla a Huelva para llegar a la capital y entregar a las autoridades locales un manifiesto por las mejoras en el campo. Salieron alrededor de las 9:00 de la mañana desde la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena, y ya han pasado por La Palma del Condado. La movilización, aseguran, cuenta con el respaldo de todas las autoridades: "Nos acompañan varios coches de la Guardia Civil que irán controlando el tráfico hasta mediodía", explica Antonio Pichardo Calero, de la Cooperativa Campo de Tejada, en Escacena. Será alrededor de las 13:30 cuando lleguen hasta la capital para dar parte de la situación a los principales entes locales y provinciales: el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación.

Tal y como aseguran desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, no se cortará la carretera, ya que a medida que vaya pasando la fila de tractores (de momento son unos 100 vehículos, de los que 70 son tractores) la circulación volverá a su estado normal. Por el momento tampoco se han destacado incidencias, aunque sí se producirán atascos, debido al ritmo más lento de los tractores durante su paso.

La situación es insostenible. Los agricultores de Huelva no pueden ni quieren continuar con la situación actual. "El campo no aguanta más. Esto cada vez va a peor. Los productos de terceros países sin nuestras normas europeas, la situación de sequía y las infraestructuras q no llegan...necesitamos una solución de manera urgente", cuenta Antonio.

Es por eso que un gran número de agricultores de todos los puntos de la provincia y Sevilla, se han concentrado este martes en la localidad de Escacena para realizar la marcha. Solo trabajadores, algunos autónomos y otros por cuenta ajena, desesperados por alcanzar la ansiada mejora.

Demandas de los agricultores