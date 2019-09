El ronqueo de un atún inaugura el encuentro de capitanes de almadraba en Isla Cristina

El ronqueo de un atún en directo abre el XVIII encuentro de capitanes de almadraba de Isla Cristina, que se celebrado del 8 al 15 de este mes. Será, como es habitual en la plaza de la Almadraba, en la Punta del Caimán. En esta ocasión, además del ronqueo tradicional de un atún habrá otro al estilo japonés, según explicó José Antonio López presidente de la Asociación Amigos del Atún, en la presentación las jornadas dedicadas a Portugal.

Durante el ronqueo se irán nombrando las diferentes partes comestibles de un atún. Posteriormente, se degustará una estupeta (atún salado aliñado) en homenaje a la cocina portuguesa. El acto concentra unas mil personas y durante el mismo se consumen 100 kilos de atún a la plancha, 30 kilos de pellejitos con tomate, 30 de espineta con patatas, 3 de salicornia con tocino de jamón, además de los 5 kilos de estupeta.

Ya el día 12, comienza la semana de alta gastronomía, que se desarrolla en el restaurante Casa Rufino. En ella participarán Pedro Almeida del restaurante Can The Can, de Lisboa; Manuel Santos, del restaurante hotel Vila Baleira, de Porto Santo (Madeira); y Antonio Vieira, del restaurante Wish, de Oporto.Además, durante toda la semana los bares de Isla Cristina tendrán para la venta al público dos o tres tapas de atún, e incluso una heladería va a elaborar un helado de mojama, dentro de la muestra culinaria del atún.

Las jornadas técnicas comienzan también en día 12 con el IV Pregón Almadrabero, a cargo de la periodista Begoña Flores, en el Cit Garum. Allí también tendrá lugar la exposición de maquetas de almadrabas, de las 30 que se calan en el mundo: 18 en Marruecos, 4 en España, 3 en Portugal y 15 en Italia. Ese mismo día serán homenajeados a título póstumo, José Luis Gozálvez, Sebastiano Tusa (superintendente de Sicilia) y Ali Bouaniani (capitán marroquí).

Los resultados de las almadrabas en la campaña 2019 se darán a conocer en las jornadas

El día 13, será la XV cata de mojama de atún para profesionales, en Casa Rufino, y será también la presentación del XVIII encuentro de capitanes de almadraba de Portugal, Marruecos, Italia y España. El certamen incluye una conferencia del maestro Enrique Arroyo sobre el cuadro de Sorolla de la pesca del atún en Ayamonte y su estancia para pintarlo en esta localidad y en Isla Cristina.

Otras ponencias versan sobre El método de vigía para ayudar a las antiguas y viejas almadrabas, a cargo de Antonio Di Natale, biólogo marino, secretario general de la Fundación Acuario de Génova; El consumo de atún, ventajas e inconveniente, por el catedrático de zoología de la universidad de Badajoz, y otra a cargo del catedrático de Economía de la Universidad de Huelva, Juan José García del Hoyo, sobre nacimiento, evolución y crisis del consorcio nacional almadrabero, así como la de Juan Manuel Ruiz, catedrático de Latín, sobre Joaquín Farelo, el capitán portugués de la Almadraba de la Tuta (Isla Cristina) y las innovaciones que impuso.

El día 14, los capitanes presentarán los resultados de las almadrabas atlánticas y mediterráneas en la campaña 2019. Posteriormente será la clausura de las jornadas, que convertirán durante estos días a Isla Cristina en “la capital mundial del atún”.

López se refirió a la pesquería del atún y dijo que está totalmente recuperada y recordó que a España le han correspondido esta campaña 5.060 toneladas, y que cada almadraba ha capturado entre 2.000 y 2.500 atunes.

Por su parte, la concejal de Pesca del Ayuntamiento de Isla Cristina, Isabel Martínez, destacó la riqueza económica, cultural y gastronómica que supone las jornadas e invitó a la ciudadanía a conocer el evento y degustar los platos que se elaboran.