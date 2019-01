Trigueros mantendrá su tradición de la rifa de cerdos ante la denuncia de Defensa Animal

El Ayuntamiento de Trigueros no paralizará la tradicional rifa de cerdos con motivo de las Fiestas de San Antonio Abad después de la denuncia que la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, que según aparece en su página de Facebook y como adelantase ayer Huelva Información, ha presentado contra el Consistorio y Oleocampiña (patrocinadora de las papeletas de la rifa) en la que solicita la "suspensión inmediata" de la actividad bajo el argumento del art.4.1.g L11/2003 que reza la prohibición de "hacer donaciones de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales".

El alcalde de Trigueros, Cristóbal Romero, ha apuntado esta mañana que llegó un escrito al Ayuntamiento con la petición de cese de la actividad, aunque, de momento "denuncia como tal no existe en ningún organismo que sepamos". Eso sí, el alcalde se ha mostrado contundente al asegurar que "la rifa no la vamos a parar. No vamos a cortar esta tradición y menos en estos momentos", por lo que la fiesta "va a ser igual que siempre".

Cristóbal Romero ha mostrado su respeto a la asociación pero en este caso entiende que "están totalmente equivocados. Esto es un sinsentido. Primero porque la ley es de 2003 y nadie en ningún momento nos ha dicho nada". Ante lo que reza el artículo en el que se centra la denuncia, Romero se ha preguntado que "dónde está la diferencia entre una rifa, una venta o un regalo". El alcalde asegura que tampoco existe maltrato alguno a los animales porque "se tratan de una forma exquisita, los cuidamos con mucho esmero y mimo, y está completamente sanos". De esta forma ha hecho un llamamiento a la asociación para que visite el municipio y vean cómo se tratan los cerdos.

El alcalde ha estado acompañado del concejal de Festejos, Manuel Morano, y ambos han presentado la programación oficial de las Fiestas de San Antonio Abad que sus días grandes se desarrollarán del 26 al 28 de enero. El Patrón recorrerá las calles, el domingo 27, tras la misa, una vez que Cristóbal Romero entregue la imagen al pueblo para que comience una procesión que este año será histórica por el número de Tiradas (sobre todo de comida) por parte de los vecinos del municipio. En total hay programadas 27 Tiradas a lo largo de un recorrido que ya el año pasado duró más de 30 horas debido a que la tradición dice que el Santo Patrón tiene que pasar por todas y cada una de las casas del pueblo.