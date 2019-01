Defensa Animal denuncia al Ayuntamiento por la rifa de cerdos por San Antonio Abad

La Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) ha denunciado al Ayuntamiento de Trigueros y a la cooperativa olivarera del municipio OleoCampiña por la rifa de cerdos durante sus fiestas patronales en honor a San Antonio Abad, una acción que según esta organización sin ánimo de lucro está prohibida por ley desde el año 2003.

Aunque la querella aún no ha sido notificada al Consistorio, el colectivo animalista lo hizo público en la tarde del martes en su página oficial de facebook en la que consta que“ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Trigueros a nuestro requerimiento para la suspensión de la rifa de cuatro cerdos, AADA ha presentado denuncia contra el Ayuntamiento y OleoCampiña solicitando la suspensión inmediata”.

La denuncia ha cogido por sorpresa a los vecinos, que han demostrado su descontento en las redes sociales. Y es que la rifa de los cochinos del Santo es una tradición de un siglo de vida y se realiza para recabar fondos con la venta de papeletas y sufragar así los gastos de la festividad.

El alcalde de Trigueros, Cristóbal Romero, ha manifestado que esta acusación es un “sinsentido”. “Estos cerdos gozan de un cuidado que otros animales ya quisieran, no sufren estrés, están muy bien alimentados y no existe el más mínimo maltrato”, argumenta.

Romero destaca el respeto que los triguereños profesan hacia estos cochinos. “Salen a la calle, los vecinos le hacen fotos, tienen un trato exquisito y, además, le tocamos el tamboril y la flauta antes de pasear por el municipio para que se acostumbren a los sonidos”, asegura. “Nadie quiere a estos cerdos como nosotros, forman parte de nuestra vida”, añade.

El regidor invita a la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal a visitar el municipio “para que vean que no existe maltrato ninguno”. “Entiendo la postura de este tipo de asociaciones cuando haya castigo, pero en Trigueros esto no sucede”, indica Romero, quien asegura que no existe diferencia entre “rifarlos, venderlos o regalarlos”.