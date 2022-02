Los regantes del Condado exigen al Gobierno que “no mienta más y cumpla la ley”

Más de medio millar de agricultores del Condado de Huelva exigieron ante la subdelegación del Gobierno al ejecutivo de Pedro Sánchez que “no mienta más y cumpla con la ley del trasvase que fue aprobada en diciembre de 2018 y no ha movido un dedo” como solución al conflicto del agua y medio para “salvar a Doñana”. El presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, explicó que “nuestro día a día cada vez es más complicado porque el Gobierno no hace su trabajo”. Los regantes denunciaron que “los dirigentes socialistas durante los últimos días, comenzando por el secretario de Estado, Hugo Morán, decían que en la cuenca de Guadalquivir no se podía usar ni un metro cúbico más de agua. Eso es mentira, que no engañen a la provincia de Huelva”.

En Huelva “no hay ningún problema ni de cantidad ni de calidad de agua. Necesitamos infraestructuras para su uso. Somos una de las provincias con más recursos hídricos de toda España”. Para ello “Necesitamos la presa de Alcolea, el desdoble del túnel de San Silvestre y el trasvase del Condado que lleva aprobado desde diciembre de 2018 y el Gobierno no ha hecho nada, no ha movido ni un dedo”. Los agricultores estuvieron acompañados por representes del PP, de Vox y de Ciudadanos, las tres fuerzas políticas que presentaron en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley para reformar el Plan de la Corona Norte de Doñana.

Los agricultores pidieron la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, al grito de '¡Páez dmisión, Páez dimisión!'. “Nos sentimos acosados por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez. Está denunciando a ayuntamientos y agricultores de manera masiva. Hay ayuntamientos con más de dos millones de euros de multas y no se entiende que denuncie las mismas parcelas que estuvieron subvencionadas por el gobierno socialista de la Junta y la Unión Europea. En primer lugar se subvencionan los terrenos para luego denunciarlos”, insistió Macías.

El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos explicó que “desde 1960 nos dedicamos al regadío. Nos subvencionaron con el 53% desde la Junta socialista y la Unión Europea y de pronto pasan esas tierras a secano por un plan de retroactividad injusto. Es insostenible. No paran criminalizar a los agricultores cuando el mayor enemigo de Doñana es el Gobierno central por no hacer su trabajo. En sus manos está resolver el problema. Si hubiese cumplido la ley del trasvase no estaríamos aquí”.

Los agricultores defienden que “somos los primeros que queremos cerrar los pozos a cambio del agua superficial. Somos los primeros ecologistas, porque hemos vivido y viviremos de la tierra”. No obstante, “sin trasvases no habrá agricultura en Huelva en los próximos años”.

Una delegación de la Plataforma encabezada por su presidente entregó un escrito en la subdelegación exigiendo al Gobierno que cumpla con el compromiso adquirido en la ley del trasvase así como en la construcción de las infraestructuras que garanticen el agua superficial para el regadío. Además, los convocantes tienen previsto acudir el próximo mes a Sevilla a “exigir” la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez.