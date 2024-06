El proyecto de la glorieta de acceso a Villablanca se encuentra "en redacción" y su presupuesto "ronda el medio millón de euros"

El proyecto para la glorieta del acceso a Villablanca desde la A-499 está "en redacción", contando con un presupuesto que está en torno a "al medio millón de euros". Así lo ha comunicado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, este jueves en el Parlamento andaluz.

A pregunta de Grupo Parlamentario Socialista, la consejera ha indicado en Comisión parlamentaria ha asegurado que la glorieta de acceso a Villablanca "se va a hacer", de hecho ha señalado que está en redacción el proyecto "con un presupuesto que está en torno al medio millón de euros y que esperamos acometer a cargo de del programa operativo FEDER 2021-2027". "Nuestro compromiso con la seguridad vial en Andalucía sí es firme y claro. Y ahí están las actuaciones. Actuaciones que hemos hecho en muchas travesías y en la construcción de rotondas para mejorar acceso a nuestros municipios, como en Roquetas de Mar, Olula del Río, Mancha Real, Lora del Río y lo hacemos absolutamente todo. Y nosotros cumplimos lo que prometemos", ha enfatizado.

Al respecto, la consejera ha ironizado sobre "la preocupación" del PSOE por esta carretera "cuando el año 2008 al 2018, redujeron la mitad del presupuesto en conservación de carreteras" y "han tenido muchos años en Andalucía para gestionar y no lo han hecho". Por ello, ha reiterado que la Junta "no lanza campanas al vuelo ni hace promesas que no se puedan cumplir", toda vez que ha criticado al PSOE de "promesas incumplidas", ya que "prometieron el AVE en Huelva", pero "el ministro Óscar Puente dice que no compensa", por lo que "eso habrá que explicárselo a los onubenses y usted también tendrá bastante que decir".

Asimismo, ha defendido la inversión de la Junta en "mejorar el estado de las carreteras autonómicas", ya que en la provincia de Huelva se va a destinar "más de seis millones de euros en tres años" en tareas de conservación, "a las que se van a sumar la construcción de rotondas, como esta de Villablanca; la mejora del puente del Odiel, casi finalizada; o el proyecto Bus-vao de la carretera de Almonte a El Rocío, cuya obra confiamos en licitar muy pronto". "Avanzamos en esta obra porque creemos en la seguridad. Así que quiero trasladarle esa confianza a los vecinos de Villablanca porque vamos a acometer esta obra. El ministro Óscar Puente está de visita en Andalucía, por lo que tiene una magnífica oportunidad para explicar por qué no invierten en Andalucía todo lo que debe invertir y por qué se jacta de decir que en Cataluña invierte todo lo que invierte y ejecuta", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario socialista Enrique Gaviño ha señalado que los vecinos de Villablanca "llevan años reclamando" esta glorieta, ya que el acceso de la carretera de San Silvestre "ha provocado muchos accidentes y requiere una mejora urgente de la seguridad vial mediante la ejecución de una rotonda que organice y ralentice el tráfico de acceso al pueblo". Al respecto, el socialista ha subrayado que la Junta de Andalucía "ha anunciado en distintas ocasiones la construcción de esta rotonda de acceso" y los socialistas han presentado "diferentes iniciativas en los últimos años para que se aprobara el proyecto de la rotonda".

"Hemos instado al Gobierno de la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones mediante escritos, mociones en el Pleno municipal y a través de preguntas en este Parlamento. Y la respuesta siempre ha sido la del compromiso de hacer esa infraestructura y la posterior ausencia de gestión", ha aseverado. Asimismo, ha leído la respuesta a una moción socialista hace un año en la que la Delegación territorial en Huelva "tenía prevista la adjudicación durante el pasado 2023 de un contrato de servicio para la redacción del proyecto de glorieta en la carretera A-499 de acceso a Villablanca desde San Silvestre de Guzmán". "Todo ello hace un año y justo antes de las elecciones municipales, que casualidad, a día de hoy no se ha hecho nada, todo ha quedado en el olvido hasta las próximas elecciones autonómicas o municipales", ha añadido. Por otro lado, Gaviño ha explicado que en febrero de este año "conocimos una reunión que mantuvo el Delegado territorial con el presidente de la Diputación para informarles de los proyectos a realizar en la provincia incluidos esta rotonda".

"Animados por este anuncio, los compañeros del PSOE de Villablanca preguntaron en el Ayuntamiento y el equipo de gobierno del PP contestó que se había parado todo porque el proyecto no se adecuaba a la nueva regulación de tráfico, pero que habían vuelto a hacer otro proyecto deprisa y corriendo y que ya lo habían aprobado. Por ello, entenderán que los vecinos están cansados de que se les engañen y quieren hechos", ha detallado.