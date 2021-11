“Con el proyecto ‘Ciudad amable en San Silvestre de Guzmán’ daremos un empuje al turismo”

–¿En qué punto se encuentran las inversiones de este gobierno? ¿Qué áreas se quiere reforzar en estos momentos y cuáles se han reforzado ya?

–Teniendo en cuenta que es mi primera legislatura como Alcalde y la situación en la que nos hemos visto inmersos con la pandemia, las inversiones que teníamos previstas eran muchas y las vamos cumpliendo a buen ritmo, llegando estas a encontrarse en un estado de ejecución del 75%.

La obra más importante a las que se comprometió este equipo de gobierno era la referente a la Avda. Carmelo Fortes, un proyecto ambicioso, “La ciudad amable en San Silvestre de Guzmán” unas obras muy demandadas y necesarias, ya que esta avenida es el eje principal del municipio, siendo a su vez la travesía que lo cruza de sur a norte. Una obra que dará respuesta a la accesibilidad, mejor energética, a una apuesta por la reducción de emisiones, fortaleciendo el medio ambiente y siempre manteniendo la tipología de pueblo andevaleño.

Hemos puesto en marcha las obras tan necesarias en Calle Ventilla, Barriada Juan Ramón Jiménez con Calle Pio XII y en estos momentos estamos con la mejora en la calle Federico García Lorca.

Igualmente hemos realizado mejoras en puntos conflictivos que tenían problemáticas con inundaciones, llegando a dar una solución rápida y directa a los vecinos y vecinas de San Silvestre que se veían afectados por las lluvias.

Mejora general del colegio público, viveros de empresas y distintos edificios públicos que tenían alguna carencia.

Algo muy importante es la mejora de los parques infantiles que tendrá lugar en el próximo mes de enero, haciendo una reforma y mejora generalizada y adaptándolos a normativa.

Asimismo, hemos realizado inversiones en distintas calles, plazas, jardines y zonas recreativas del entorno, mejorando así sus accesos con un plan de mejora de caminos públicos que tenemos ejecutado al 80%.

Algo a destacar es la puesta en marcha del gimnasio municipal para el año 2022, dando así respuesta a una de las mayores demandas de los vecinos y vecinas de San Silvestre de Guzmán, un aparcamiento público en Calle Guadiana, así como la mejora energética en algunos puntos del municipio, dotando estos de energía limpia y a coste 0 euros.

–¿Qué proyectos o metas más ambiciosos tienen marcados para la legislatura?

–Sin duda alguna, el mejor proyecto y más ambicioso para este equipo de gobierno es la Avenida Carmelo Forte, eje principal de nuestro municipio que dará respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas, así como un empuje a los comercios y distintos negocios de restauración que se encuentran en ella.Con el proyecto “Ciudad amable en San Silvestre de Guzmán” daremos también un empuje importante al turismo en nuestra localidad.

–¿Cuál cree que es el punto más fuerte de la localidad y el que se debería aprovechar de una manera más beneficiosa?

–La situación geográfica en la que nos encontramos, San Silvestre de Guzmán es unión entre la costa y la sierra. Uno de nuestros puntos fuertes es el turismo. Tenemos un entorno maravilloso donde poder escaparse cualquier día del año. Un turismo gastronómico inmejorable, basado en la caza, productos naturales y dando así respuesta a la gastronomía tradicional de nuestra provincia y sumando también el potencial medioambiental en el que nos encontramos con la tan quería “dehesa de San Silvestre”. Quizá el sector cinegético, junto con el turismo, la ganadería y la agricultura son los ejes principales de San Silvestre, en los que estamos poniendo todo nuestro empeño para ser referente no sólo en la provincia de Huelva, sino también en la vecina Portugal.

–Las zonas rurales cuentan con un problema de despoblación que juega a favor de las ciudades, ¿cuáles son las principales causas y cómo frenarla?

–Desde que llegué a la Alcadía hemos subido en más de un 10% la población y eso es gracias a la puesta en valor de nuestro municipio y las zonas rurales.

Es verdad que tenemos un problema generalizado, pero estamos intentando darle respuesta desde cada municipio y con la gran ayuda de la Diputación Provincial.

San Silvestre es un municipio menor de mil habitantes y sin una entidad como la Diputación Provincial no podríamos funcionar como lo hacemos a día de hoy y ahora aún más con la Oficina Comarcal contra la Despoblación del Andévalo, una herramienta útil que nos va a dar mayor empuje a como frenar esta despoblación.

En cuanto a medidas, es complicado poner en marcha muchas de ellas para evitar la despoblación con los recursos que tenemos los Ayuntamiento pequeños, pero estamos elaborando un plan que saldrá a la luz en el próximo año dando respuesta a esa problemática. Será un proyecto que irá dirigido a la población en general, pasando por la natalidad, las empresas y la vivienda, tres sectores esenciales en la despoblación.

–Uno de los temas más de tendencia es la instalación de fuentes de energía renovables fuera de las urbes, ¿en qué punto actual se encuentra actualmente y qué beneficios traería?

–En San Silvestre de Guzmán tenemos uno de los primeros parques eólicos que se instalaron en la provincia de Huelva. Este parque “Los Lirios” ha dado muchos ingresos a las arcas municipales, por lo tanto, ha redundado en el bien general de nuestro municipio y de los sansilvestreros y sansilvestreras. Ahora estamos recibiendo solicitudes en el Ayuntamiento para la colocación de varias plantas fotovoltaicas, algo que esperemos que genere también en el municipio empleo estable y de calidad.

–De hecho, la transición ecológica es uno de los pilares de la eficiencia energética tanto a nivel nacional como autonómico, ¿en qué momento nos encontramos a nivel local?

–San Silvestre de Guzmán tiene todo su alumbrado público led, generando un ahorro importante en el consumo y derivado de ese ahorro estamos invirtiendo para terminar en el año 2022 la reducción de consumo y mejora energética en todos los edificios públicos del municipio.

Igualmente acabamos hace unos días de solicitar un proyecto importantísimo que consiste en la colocación de energía fotovoltaica para autoconsumo en todos los edificios públicos, al igual que la colocación de varias farolas solares en el municipio, por lo cual la reducción del consumo eléctrico en el municipio está siendo bastante importante.

–Otro de los sempiternos debates lo encontramos en la brecha digital ¿se encuentran tan alejados digitalmente de las zonas urbanas como se cree?

–Como le he dicho anteriormente, San Silvestre de Guzmán se encuentra en un enclave geográfico muy bueno, a tan solo 24 kilómetros de la costa y a tan solo 35 minutos de la Capital, de ahí que tengamos buenas conexiones y una brecha digital menos acentuada que en otros municipio y comarcas.

Lo primero que conseguimos cuando llegamos el nuevo equipo de gobierno fue la colocación de la fibra óptica, por lo que es algo importantísimo. Aunque también es verdad que necesitamos una mejora en la cobertura, que, aunque tengamos todos los operadores con buena cobertura, hay muchos fallos, pero estoy seguro que pronto tendremos todo lo que tiene que ver con brecha digital al 100%.

Hay algo que, si necesita una mejora y esto influye en todo, que es la mejora de las instalaciones y líneas eléctricas que llegan al municipio, no es de recibo que en los tiempos que estamos e intentando combatir el despoblamiento, cada dos por tres tengamos apagones de luz, este es un tema importantísimo que hay que afrontar para dar solución a muchos problemas.

–El papel de la mujer crece considerablemente gracias a las políticas y leyes de igualdad, ¿cree que son suficientes?

–Nunca será suficiente. Hemos avanzado mucho, pero debemos seguir avanzando. Todas las leyes en materia de igualdad que se pongan en marcha no serán suficientes para poder llegar a una igualdad real, desgraciadamente hay mucha gente que no cree aun en la igualdad y eso tenemos que evitarlo, reforzando y fomentando la igualdad aún más desde las administraciones públicas.

–¿Qué medidas se han tomado desde su ayuntamiento para ayudar a esta igualdad?

–En mi corporación municipal somos 5 mujeres y 2 hombre, en el Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, a día de hoy están empleados 9 hombre y 15 mujeres, tenemos bolsas de limpieza y mantenimiento de edificios, atención al ciudadano, jardinería, bolsa de empleo joven, en todas estas bolsas y en los distintos programas que salen a través de las distintas administraciones, un 65% de las personas que trabajan son mujeres.

Ponemos en marcha programas de conciliación que ayudan a un gran número de mujeres de San Silvestre de Guzmán, al igual que el Centro de Ocio Activo, un centro que da respuesta a la demanda de las mujeres Sansilvestreras que en gran mayoría son las asistentes.

–En cuanto al tema de movilidad y transporte, a nivel metropolitano y local, ¿es una asignatura aún pendiente?

–Dada la cercanía a la costa, tenemos algunas conexiones más fáciles, pero la deficiencia en trasporte es importante. Los fines de semana no tenemos comunicación directa en transporte con otros municipios, algo que no entendemos desde el Ayuntamiento y que estamos poniendo en conocimiento de la administración.Es varias ocasiones hemos solicitado a la Junta de Andalucía la incorporación en el Consorcio Provincial de Transporte de la Provincia de Huelva, pero parece que no les interesa, ya que dan la callada por respuesta.

Nosotros creemos que es dar una respuesta muy importante y con ello solucionaría uno de nuestros problemas en las conexiones con otros municipios, peor seguiremos intentado que nuestra petición sea una realidad.

En carreteras, gracias al buen trabajo que se ha realizado en la comarca del Andévalo en legislaturas anteriores, gozamos de buenas infraestructuras, pero que debemos de seguir mejorando.

En cuanto a la movilidad en el municipio, San Silvestre es un pueblo bastante accesible y más que lo será, ya que desde el Ayuntamiento estamos elaborando un plan especial de movilidad urbana que dará respuesta a todas aquellas deficiencias en las que nos encontramos a día de hoy.