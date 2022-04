¿Fumar en las playas? Los ayuntamientos de Huelva aparcan las prohibiciones

Fumar en la playa podría estar prohibido. Al menos eso es lo que dicta la Ley de Residuos y Suelos Contaminados aprobada recientemente por el Gobierno y publicada en el BOE. El norma es genérica y de aplicación local en base a las regulación municipal de cada ayuntamiento, que es quien tiene la competencia en materia de ordenación de playas. ¿Qué significa? Que el Gobierno propone y cada ayuntamiento dispone. Y estos, al menos en lo que se refiere a la provincia de Huelva, no están por la labor de sumar restricciones a los visitantes de la costa onubense.

La ley persigue “frenar la generación de basura dispersa en el medio marino como contribución al objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas consistente en prevenir y reducir considerablemente la contaminación marina de todo tipo. Con este fin, a partir de la entrada en vigor de esta norma, los Ayuntamientos podrán regular las limitaciones de liberar globos de forma intencionada y de fumar en las playas, que se podrán sancionar en las Ordenanzas Municipales con arreglo al régimen de infracciones y sanciones de la presente ley”.

Unos de forma más clara que otros, pero ninguno de los consistorio sumará sanciones o restricciones. En el Espigón, única playa de la capital, “en principio no vamos a hacer nada”, sostienen desde la Gran Vía. Por su parte, el Ayuntamiento de Lepe, por el momento, "no va a hacer nada extraordinario". Fuentes del Consistorio lepero precisan también a Huelva Información que "no se va a adoptar ninguna medida especial, ni está contemplado en el plan de playas" de cara a este verano. Igualmente pusieron en valor las distintas campañas puestas en marcha años anteriores sobre playas libres de humo, las cuales "seguramente se repitan este verano", en las que, por ejemplo, se han repartido conos para colillas entre los bañistas.

En el caso de Ayamonte, fuentes municipales indican que "por el momento no hay nada que comentar" en relación a la posibilidad de implantar la prohibición de fumar en sus playas, a lo que añaden que, cuando se active el plan de playas de cara al presente verano, "nos pronunciaremos al respecto". Más claro lo tienen los ayuntamientos de Palos de la Frontera y Cartaya. En el caso del primero, "en principio, por ahora no se va a tomar ninguna medida concreta"; y en el del segundo que "el Ayuntamiento de Cartaya no va a regular nada al respecto". Tampoco lo hará Moguer, que gestiona la playa del Parador “con poca presión de gente y con espacio suficiente”. Su gestión irá encaminada a “la concienciación contra las colillas y el respeto al medioambiente de los visitantes”.

En Isla Cristina, el concejal delegado de Playas, Fran Sosa, sostiene que aún es “pronto” para pronunciarse sobre si se va a adoptar alguna medida concreta sobre esta cuestión, al tiempo que se remitió a la participación de una de las playas del municipio -Casita Azul-, en la campaña 'Playas y Piscinas Sin Humo' puesta en marcha el verano pasado por la Consejería de Sanidad y Familias de la Junta en numerosas playas andaluzas. Es una situación similar a la de Punta Umbría, que también remite a su playa sin humo del Albergue y “de momento” no contempla nuevas medidas más allá de las “recomendaciones”. Junto a estas, otras dos playas onubenses participaron en esta iniciativa: Levante en La Antilla (Lepe) e Isla Canela (Ayamonte); a las que se sumaron nueve piscinas municipales de toda la geografía provincial: Alosno, Aracena, El Campillo, Jabugo, Nerva, Paymogo, San Juan del Puerto, Bonares y Tharsis.

El principal objetivo de la campaña fue no servir de mal ejemplo fomentando el tabaquismo, sobre todo entre los menores y en los espacios públicos, en este caso en zonas comunes de baño. En el marco de la iniciativa, la Junta de Andalucía acreditó dichos espacios libres de humo, a los que hizo entrega de banderas con el lema Playas sin humo, que ondearon durante todo el verano en dichas zonas de baño.