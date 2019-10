El padre de la niña retenida en Perú asegura que la madre mintió a la juez

El vecino de San Juan del Puerto Rubén García ha podido comprobar que la madre de su hija mintió ante la autoridad judicial peruana sobre el motivo por el que no había respondido a las citaciones judiciales el pasado 11 de octubre, cuando debía celebrarse el juicio internacional de restitución de menores para decidir si la hija de ambos volvía a España. El padre no sabe nada de la pequeña desde el pasado mes de febrero, cuando la madre se la llevó a Perú sin su consentimiento.

Así, Rubén, que se encuentra en el país andino con su hermano José Ángel desde el pasado 6 de octubre, ha comprobado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú que la madre de su hija se encontraba empadronada y viviendo en el lugar de la dirección postal que consta en los juzgados y que han usado desde el estamento judicial para citar a la mujer, según explicó a este diario el letrado de la familia, Raúl Luis Serrano.

Sin embargo, el abogado de la madre esgrimió el día 11 que no pudo prepararse la defensa de su cliente por no haber sido notificada debidamente al no vivir ahí, hecho que los españoles han comprobado que fue después de esa notificación cuando cambió de lugar de empadronamiento y residencia. Todo ello supuso que la juez encargada del caso dictara una moratoria de diez días para volver a celebrar la vista, que será el próximo lunes 21, para permitir que el letrado de la mujer se prepare la defensa.

De esta forma, Serrano confirmó que la juez encargada del caso podrá comprobar que la madre de la niña mintió, lo cual será tenido en cuenta por la titular del juzgado para decidir si la sigue declarando rebelde, al demostrarse que no ha atendido los requerimientos judiciales porque no ha querido.

Rubén García recibió amenazas de la madre de su hija a través de mensajes de wassap,

Así las cosas, los dos hermanos de San Juan han cambiado de hotel y de distrito dentro de la ciudad de Lima, debido a la inseguridad que sienten por las amenazas sufridas, y siguen buscando a la pequeña por varias zonas –incluida la selva donde vive parte de la familia materna de la niña– con detectives privados que están pagando de su bolsillo, sin que, por ahora, sepan nada del paradero de la menor ni de su estado de salud.

Por otro lado, Rubén García recibió ayer amenazas de la madre de su hija a través de mensajes de wassap, a los que ha tenido acceso Huelva Información, donde exige al mismo que le ingrese dinero en una cuenta bancaria para atender a la pequeña y para que así pueda saber de ella, además de amenazarle con que no podrá salir del país si no cumple con sus exigencias.

A raíz de estos hechos, el letrado de la familia anunció a este diario que va a interponer una denuncia de malos tratos hacia Rubén, independientemente del juicio de restitución. Asimismo, Serrano también señaló que está intentando contactar con el abogado de la mujer para conciliar posturas y que el padre pueda ver a su hija, sin que por ahora haya novedad al respecto.