Los olivareros rebajan la producción de aceituna en Huelva a la mitad de la pasada campaña

A la mitad se va a reducir la producción de aceituna en la provincia de Huelva esta campaña. Esta es la previsión de los olivareros onubenses de la Campiña y el Condado. Incluso podría reducirse más. Las lluvias de los últimos días nada han servido para paliar la situación.

La vecería de los cultivos (menor producción que sigue habitualmente a un año de alta cosecha) y un considerable déficit hídrico por la sequía están en el origen de los resultados.

Mal va la campaña que se inició hace un mes, en comparación con la anterior, atendiendo a las cifras que proporciona Cooperativas Agro-alimentarias Huelva y que apuntan a una reducción de aceituna de entre el 40 y el 50%, tras haber realizado tres recogida de muestras en campo y una en almazaras.

En esos márgenes se mueve también la Cooperativa del Campo de San Bartolomé de Beas (Olibeas), según su gerente, José Anselmo Cruz. Y es que las previsiones de esta almazara apuntan a que la producción de aceite va a ser un 50% inferior, a tenor de los resultados que se está obteniendo. Un cálculo muy significativo y que puede dar una idea de cómo será la campaña que acaba de empezar teniendo en cuenta que Olibeas acapara más del 35% de la producción de aceite de la provincia de Huelva.

El gerente de Olibeas señala que la reducción podría ser incluso del 60%, según le han manifestado los responsables de otras almazaras.

No obstante, los rendimientos grasos están siendo más elevados por lo que se espera que la bajada en la producción de aceite, obtenido de la molturación de la aceituna, no sea tan acusado. En cualquier caso no alcanzará la cifra récord de la pasada campaña.

La de 2018-2019 se saldó con una producción de 9.415 toneladas de aceite, lo que significó un récord absoluto de la provincia. Entonces la media de rendimiento graso fue de 15,69. La cantidad de aceituna molturada en la campaña pasada fue también un récord con 58.874 toneladas.

El primer aforo de producción de olivar en Huelva para la campaña 2019-2020 realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía preveía que se recojan 33.650 de toneladas de aceituna para molturar, de las que se podrían obtener más de 5.650 toneladas de aceite de oliva.

Atendiendo a las previsiones de la Junta, la producción onubense supone una reducción del 40,4% de aceite, respecto a la campaña anterior y del 27,5% de las últimas cinco temporadas.

La disminución onubense es la mayor de Andalucía, que varía entre una bajada del 29 y del 37%, en el resto de las provincias andaluzas, salvo en Almería que experimenta una reducción del 12,7%.

La producción de aceite de oliva en Andalucía para esta campaña será de 983.680 toneladas, lo que supone un descenso del 32,7% respecto a la anterior y del 6,9% a la media de las cinco últimas, según el aforo de cosecha de la Junta.

Esta reducción, que se dará en todas las provincias, incluida Jaén como principal productora, con una bajada del 31,6% frente a la campaña anterior, hasta las 455.070 toneladas, y del 2,4% sobre la media del último lustro, es consecuencia de la vecería del cultivo, tras el “año histórico en productividad” de 2018-2019, y del “considerable déficit hídrico” por la sequía.

El aforo señala una producción superior a las 15.600 toneladas de aceite de oliva ecológico y una reducción del 38,6% con respecto a los datos de la última. En este caso, sobresale Córdoba como principal productora con 6.221 toneladas (40% Andalucía), si bien esta cantidad supondría una reducción de más de la mitad del volumen total de la provincia frente.

Proyecto Innoliva

Las almazaras de Cooperativas Agro-Alimentarias de Huelva han puesto en marcha el Proyecto Innoliva para lograr la excelencia en la producción de aceite de oliva de la provincia onubense.

El proyecto incluye ensayos en el campo y en las almazaras y el objetivo es lograr el aprovechamiento de la aceituna y aumentar la calidad del aceite, si cabe, para posicionar mejor la producción onubense en el mercado.

Alrededor de un 7% del aceite producido en las almazaras onubenses se comercializa y exporta envasado fuera de España, principalmente en Europa. Otra parte se vende a granel, aunque también con destino intracomunitario, principalmente a Italia.