Un investigador onubense estudia los usos medicinales de las plantas de la Sierra

La etnofarmacología es la disciplina científica que se encarga de buscar especies de plantas medicinales en base al uso tradicional que las comunidades indígenas o rurales han dado a estos recursos naturales. A lo largo de la historia, ha mostrado ser muy útil y eficiente en la búsqueda de activos terapéuticos, para la prevención y el tratamiento de enfermedades, además de contribuir positivamente a la conservación de la biodiversidad y el manejo de los territorios donde se realizan dichos estudios.

Sin embargo, actualmente muchos de estos conocimientos se están perdiendo progresivamente en distintas zonas, con la consiguiente pérdida de información potencialmente relevante para distintos campos de estudio.

Este es el caso del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, lugar en el que aún se mantiene una riqueza etnológica y medioambiental ligada al uso medicinal de numerosas plantas. Un territorio en el que sus pobladores han legado estos conocimientos durante siglos, que se muestran hoy en grave riesgo de desaparición debido a la falta de relevo generacional, a la despoblación rural y a las amenazas constantes que sufren los ecosistemas serranos.

Para intentar paliar esta pérdida patrimonial, el grupo de investigación Plantas Medicinales (CTS-388) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla (US) ha puesto en marcha desde el pasado marzo, un estudio etnofarmacológico en este espacio protegido onubense que pretende proyectarse durante cuatro años de duración y que contempla la realización de una Tesis Doctoral financiada por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la US. Se ha estructurado mediante un contrato predoctoral (PIF) del farmacéutico onubense y serrano Manuel González Vázquez (Huelva, 1997). La investigación cuenta a su vez con el aval del Comité de Ética de la US, además de estar adscrita al Protocolo de Nagoya, un convenio internacional que garantiza una investigación justa y equitativa para la zona de estudio y sus habitantes. La denominación del proyecto es Investigación etnofarmacológica y distribución territorial de los recursos vegetales medicinales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche para su manejo sostenible y su posible aplicación en Atención Primaria de Salud.

En la primera fase de la investigación, se recabarán datos en el terreno sobre el uso tradicional que se le ha dado a las plantas medicinales en la Sierra, mediante la realización de sencillas entrevistas a los habitantes del lugar. Para ello se requiere obligatoriamente de la participación ciudadana de la comarca, ya que, según sus impulsores, “el conocimiento tradicional albergado en dichas personas y transmitido de forma oral a través de las diferentes generaciones constituye una fuente muy relevante de información”. Para llegar al máximo número de informantes, se está contactando con asociaciones culturales, de mayores o de mujeres, y se ha habilitado el correo electrónico mgonzales15@us.es para recibir datos y sugerencias, además de acordar citas para recabar el testimonio de los habitantes de la Sierra.

Posteriormente, los datos obtenidos se someterán a análisis con el objetivo de seleccionar especies vegetales de interés y realizar ensayos fitoquímicos y experimentales en el laboratorio de la Facultad de Farmacia de la US. Entre otros aspectos el grupo de investigación piensa que este trabajo podría aportar al conocimiento científico actual nuevas moléculas activas, plantas medicinales o posibles aplicaciones novedosas de especies ya conocidas y con interés en diferentes disciplinas sanitarias y en Atención Primaria de Salud. Además, se pretende estudiar la distribución geográfica de las especies de interés y recopilar todos los saberes tradicionales asociados, lo cual “puede ayudar a crear estrategias de difusión entre los distintos colectivos sociales y profesionales del Parque, promoviendo así la sensibilización de los mismos en pro de una gestión sostenible de estos recursos a lo largo del tiempo. Por otra parte, los estudios etnográficos de estos recursos fomentan la apertura de posibles vías para su aprovechamiento sustentable, desde el punto de vista empresarial, que enriquezcan y diversifiquen el desarrollo socioeconómico de la Sierra en los años venideros”, afirman. Por último, además de a nivel comarcal, los pueblos participantes también obtendrán, al concluir la investigación, un compendio de los conocimientos tradicionales propios de su municipio, materializado en forma de libro y herbario, físico y digital, con todas las posibilidades divulgativas y formativas que ofrecen dichos recursos.

El grupo de Investigación Plantas medicinales (CTS-388) de la Junta de Andalucía, pertenece a la Facultad de Farmacia de la US, donde lleva décadas trabajando en el campo de la etnofarmacología y en el estudio de las propiedades farmacológicas de las plantas medicinales. El trabajo del grupo les ha permitido realizar colaboraciones con empresas, así como obtener patentes y generar una producción científica con numerosas publicaciones y proyectos en colaboración con diferentes universidades nacionales, iberoamericanas y con otras instituciones nacionales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Está constituido por María Dolores García Giménez, Catedrática de Universidad y responsable del grupo; Rocío de la Puerta Vázquez, Profesora Titular de Universidad y responsable del proyecto de investigación; Ana Mª Quílez Guerrero, Profesora Contratada Doctora y responsable del proyecto de investigación; Ángeles Fernández Arche, Profesora Titular de Universidad; y Manuel González Vázquez, Investigador Predoctoral (PIF).

Además, en esta investigación se incluyen profesionales de distintas disciplinas científicas pertenecientes a diferentes Departamentos en la US, como Pablo José García Murillo, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Facultad de Farmacia; Rafael Cámara Artigas, Catedrático de Universidad del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Facultad de Geografía e Historia; o Rufino Acosta Naranjo, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia.

Respecto al doctorando Manuel González Vázquez, es el encargado de realizar el trabajo de campo en la Sierra. González nació en Huelva en 1997 y creció en Cortegana, donde descubrió desde temprana edad su interés por la naturaleza gracias al entorno rural en el que estuvo inmerso. Tras completar sus estudios en el IES San José de Cortegana, y con el interés por las ciencias de la salud bien asentado, ingresó a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, donde se embarcó a estudiar el Grado en Farmacia. Durante su etapa universitaria, motivado por su pasión por la naturaleza serrana, realizó trabajos de investigación relacionados con la etnobotánica en la Sierra, proyectos que le permitieron explorar el conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales y su relación con la comunidad local. Tras graduarse en 2020, adquirió experiencia laboral como farmacéutico comunitario en Tarifa (Cádiz) donde interactúo con los problemas de los pacientes a pie de calle y profundizó en la comprensión de la importancia de la salud comunitaria y la Atención Primaria de Salud. Actualmente, y desde finales de 2022, se encuentra realizando su Tesis Doctoral en el Grupo de Investigación Plantas Medicinales (CTS-388) bajo un contrato PIF financiado por el VI Plan Propio de Investigación y Transferencia de la US. Con esta investigación pretende profundizar en el vínculo entre la naturaleza, la medicina popular y la cultura local del P.N Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y cómo ello podría impactar en la salud y el bienestar de las personas y el medioambiente en su contexto más amplio.