Indignación por el cierre de El Portil: El alcalde de Punta Umbría lamenta que el Gobierno no "salve la temporada"

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha lamentado que la Dirección General de Costas no haya realizado un aporte de arena para evitar el cierre al baño de unos 800 metros de las playas de El Portil, como "se ha acordado en otras localidades como en Cataluña, en Almería o en Málaga tras los temporales", toda vez que ha señalado que aunque ese aporte de arena sea temporal, "porque todos sabemos que posiblemente no duraría mucho", con el mismo "podríamos haber salvado esta temporada".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en la Diputación, en la que ha criticado que esto para el Gobierno, "según dijo la subdelegada en Huelva, María José Rico, no era efectivo y que fuera, entre comillas, perder el dinero" y que "si se hace en otros sitios, también se tenía que haber hecho en Punta Umbría y no haber cerrado la playa". Respecto al cierre al baño de esta zona, ha afirmado que se trata de una situación "muy complicada" y una decisión "muy dolorosa" el cierre de un tramo de esa playa, "que no El Portil completo", pero que se ha hecho "por responsabilidad" porque "en cualquier pleamar ya no hay playa" y "no estamos hablando de una marea grande o de un temporal" sino que "en cualquier pleamar con la dinámica de la marea, con la subida de la marea, ese tramo pierde la playa y encima hay escolleras". Algo que considera "peligroso" para personas que no conocen un sitio turístico ya que "incluso podrían quedarse atrapadas", por lo que se trata de una decisión de "seguridad" que "avalan tanto los informes técnicos municipales como informes de Protección Civil al respecto".

"La realidad es que cualquier tipo de solución técnica, hoy y por hoy, de hacer algún acceso desde el talud que se encuentra en esa zona de 800 metros es inviable, primero porque los materiales que tendrían que emplearse serían una obra de gran envergadura y que no dependería solo del Ayuntamiento, sino de la propia Dirección General de Costas, que es quien su inacción ha ocasionado el problema. Y porque cualquier otra solución tipo pasarelas de madera, tipo escaleras, no podrían calzarse o se quedarían descalzadas con la primera o segunda marea que viniera", ha dicho Hernández Cansino.

Esto porque las escolleras que los vecinos han puesto para proteger la primera línea de playa "hacen que la marea, al revocar en esas escolleras, todavía arrastre más la arena y enseguida quedaría descalzada cualquier escalera", al tiempo que ha remarcado que desde el Ayuntamiento se ha buscado "cualquier alternativa anterior a decir que no es viable que esté abierta la playa". Sobre la solución técnica, ha manifestado que como alcalde "aún no sabe cuál es la tercera solución esa que decían tras descartar aportes de arena y varios tipos de espigones" y "esa tercera solución que dice que se está estudiando no sé en qué consiste" algo que asegura que "le sorprende" porque cree que "la transparencia es lo primero" y "si hay de verdad una solución para la playa de El Portil, creo que la deberíamos conocer todos" y, "por supuesto, porque si el Ayuntamiento pudiera colaborar en ella estaría dispuesto a colaborar en la misma".

"EL MEJOR VERANO EN MUCHOS AÑOS"

Por otro lado, cuestionado sobre cómo se vislumbra la próxima temporada turística en el municipio de Punta Umbría, el alcalde ha subrayado que va a ser "el mejor verano en muchísimos años", puesto que el año pasado "los récords de ocupación hotelera prácticamente se superaron". "El año 2022 fue muy bueno, pero el 2023 fue un récord en todos los sentidos de ocupación y de visitantes en Punta Umbría. Nosotros esperamos que el verano de 2024 va a ser un verano que va a superar las expectativas de 2023", ha remarcado. Al respecto, ha incidido en que la Feria de la Gamba ha sido "la más multitudinaria de la historia de Punta Umbría y prácticamente se ha duplicado", y el Festival La Punta para público portugués "ha sido todo un éxito", por ello, el alcalde cree que Punta Umbría está "de moda" y "el efecto de pasarlo bien, de cumplir récords, ese es el mejor efecto que garantiza la vuelta de los visitantes". Asimismo, ha garantizado que el Ayuntamiento está trabajando en ofrecer "un destino de gastronomía, playas, naturaleza", pero el municipio es también "capital del ocio" y, por ello, "se está ofreciendo continuamente actividades de ocio en varios restaurantes, en los comercios, en los locales de hostelería", en definitiva, "ofrecer cada vez mayor atractivo en su oferta".