Los hoteleros se sienten "defraudados" porque a las puertas del verano el Ayuntamiento no ha repuesto la señalética que retiró

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva ha manifestado sentirse “absolutamente defraudada” con el Ayuntamiento de Cartaya a tenor del “incumplimiento flagrante” por parte de éste de los acuerdos alcanzados en una reunión mantenida a principios del pasado mes de abril, donde según dicho colectivo empresarial el Consistorio se comprometió a restablecer antes de la pasada Semana Santa, y sin coste para los hoteles, la señalética de carretera que indicaba la dirección y ubicación de las principales instalaciones hoteleras ubicadas en El Rompido y Nuevo Portil, la cual había sido retirada unos días antes por el propio Ayuntamiento cartayero.

Esta polémica se inició no solo por la retirada de dicha señalética justo antes del inicio de la Semana Santa, sino también porque, como indicaron entonces los hoteleros, se les exigió para su restitución la firma de un contrato con una empresa privada que les exigió casi 1.000 euros al año por señal. Una medida a la que se opusieron radicalmente los empresarios, que llegaron incluso a calificarla como “una especie de impuesto revolucionario” que no están dispuestos a pagar puesto que consideran ese tipo de señalética en carretera “información útil” de cara al conductor, y no “publicidad”, que “es lo que nos quieren obligar a contratar”.

A raíz de las quejas expresadas por el sector, los empresarios hoteleros ubicados en los enclaves turísticos de Cartaya –El Rompido y Nuevo Portil- mantuvieron un encuentro con el Ayuntamiento de Cartaya, donde éste se comprometió a restituir antes de Semana Santa dicha señalética.

El secretario general de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, Rafael Barba, señaló a Huelva Información que “no solo no se ha cumplido y no hubo señalización en Semana Santa, sino que ya ha pasado el puente del 1 de mayo, estamos a las puertas del inicio de la temporada alta estival, y no tenemos ninguna noticia al respecto por parte del Ayuntamiento”.

El Consistorio se comprometió a reponer las señales informativas de los hoteles que había retirado antes de Semana Santa

Para Barba de todo esto se desprende una “absoluta falta de compromiso del Ayuntamiento con el sector turístico de la localidad”, lo cual “nos preocupa mucho teniendo en cuenta que hablamos de uno de los principales enclaves turísticos de Huelva”.

Barba también aprovechó para poner sobre la mesa otros asuntos pendientes de resolución por parte del Consistorio cartayero en relación al sector turístico, especialmente los compromisos que adquirieron tanto el alcalde de la localidad, Juan Polo, como el concejal de Turismo, Bernardo Hurtado, en un encuentro mantenido con la Asociación el 24 de octubre de 2018.

Dichos compromisos, según prosiguió Barba, quedaron recogidos en un documento que fue remitido formalmente al Consistorio el 19 de noviembre del año pasado y que incluía asuntos “para nosotros importantes de solucionar”, pero “a día de hoy no tenemos noticia alguna” del mismo “a pesar de los contactos que hemos mantenido ambas partes desde entonces por distintas vías”.

El documento, según detalló el secretario de la Asociación Provincial de Hoteles, recoge aspectos de competencia municipal, y otros de ámbito supramunicipal, para cuya gestión y búsqueda de soluciones “nos ofrecimos a colaborar y trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento”.

Según prosiguió Barba el documento recoge “cuestiones particulares que inciden de manera directa en el desarrollo de la actividad turística” en Cartaya, en materias como seguridad vial, donde se aborda la “necesaria la ubicación de un paso de peatones en la parada de autobús que se encuentra frente al Hotel Fuerte El Rompido” o la “ubicación de un semáforo y badenes en las proximidades del campo de golf Nuevo Portil”, entre otras.

En materia de aparcamientos aborda el “gran problema que supone el aparcamiento en la zona de El Portil” ya que “toda la localidad queda colapsada sin espacios de parking grandes que puedan asumir la afluencia de vehículos”.

También se exponían problemas derivados de ruidos; venta ambulante tanto por competencia desleal como por incidir directamente en la imagen del destino; limpieza, animales abandonados, movilidad, arbitrariedad en la aplicación de tarifas por parte de prestatarios de servicio de taxi, seguridad ciudadana; infraestructuras en las playas como principal activo que permite el desarrollo de la actividad turística en el municipio; o imagen del destino, entre otros.