El granizo pilla por sorpresa a Aracena y pueblos del entorno

Un panorama normal en invierno como el granizo no se dio hasta ayer en la presente estación en la comarca serrana donde sí se han registrado unas temperaturas demasiado primaverales en general y apenas precipitaciones.

Poco después de la una del mediodía de ayer empezó a llover en Aracena y en otros pueblos de la zona, en especial de la parte central de la comarca, donde la tormenta se fue trasladando poco a poco dirección norte hacia la vecina Extremadura.

Además de la lluvia empezaron a caer bastantes granizos que provocó en algunas zonas del municipio unas bonitas estampas blanquecinas que incluso perduraron bastantes minutos de la sobremesa, como corroboran las imágenes. Tanto en el suelo, sobre los vehículos y algunas zonas se apreciaba la tormenta de granizos.

Tras varias semanas de protagonismo de sol y temperaturas primaverales, lo que no debería ser noticia y menos aún en la comarca serrana se convirtió en tal y fue motivo de conversación de la mayoría de vecinos. Incluso el momento de la tormenta más fuerte, que tuvo varios truenos de consideración, aunque no afectaron a ningún corte de luz ni incidencia a reseñar, coincidió con el momento de la salida del trabajo de muchas personas además del regreso de los estudiantes desde los centros educativos hasta sus hogares. A la inmensa mayoría la climatología le pilló por sorpresa, sin paragüas, ni donde cobijarse debido a las previsiones y desconcertados por el temporal. la ausencia de paraguas provocó que más de uno llegase a su casa empapado de agua.

En la Sierra y en Aracena en particular es habitual en las últimas décadas que en invierno, sobre todo en febrero y con temperaturas muy bajas que se registren fuertes heladas, granizos e incluso nevadas. Sin embargo durante este invierno no se ha producido en la comarca serrana nevada alguna, aunque sí, pero muy pocas, heladas debido a que apenas días ha habido temperaturas muy bajas. Todavía resta un mes hasta que el invierno le deje el sitio a la primavera pero las previsiones no parecen indicar lo contrario de una estación muy seca en cuanto a precipitaciones.