Absuelven al exalcalde de Almonte de un delito de amenazas a una delegada sindical

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado ha absuelto al exalcalde socialista de Almonte, Francisco Bella, del delito de amenazas del que había sido acusado por la delegada de UGT en la Fundación Doñana XXI, María Bernabea Jimena Ramírez.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, le aplica el principio in dubio pro reo al considerar que de la prueba practicada no puede advertirse que hubiera “intencionalidad” en la actitud de Bella.

Recuerda la sentencia que la denunciante imputaba al denunciado “haber lanzado el brazo contra ella” con carácter amenazante, si bien “no cabe llegar a tal conclusión vista la prueba practicada”.

En este punto, precisa que la parte denunciante indicó en su declaración que “le dio dos zarpazos al hacer unos gestos bruscos con el brazo dirigido hacia su cuerpo”; sin embargo, el denunciado manifestó que “únicamente quiso hacerle un gesto de que retirará el teléfono con el que amenazaba con grabarle y que le dijo a mí no me grabes, a mí no me grabes”.

Según la sentencia, “nos encontramos ante versiones contradictorias, siendo verosímil lo expuesto por el denunciado puesto que en ese momento, y así lo reconoció la denunciada, ya tenía el móvil en la mano haciendo como que grababa”.