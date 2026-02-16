Doñana se tiñe de verde: el espacio natural se prepara para una primavera histórica con sus marismas y lagunas totalmente llenas tras las lluvias

El Espacio Natural de Doñana respira de nuevo a todo pulmón. Tras meses de incertidumbre climática, el corazón de la reserva onubense ofrece hoy una estampa que invita al optimismo. Las imágenes captadas el pasado 14 de febrero por el satélite Sentinel-2 no dejan lugar a dudas: el agua ha vuelto a reclamar su territorio, dibujando un escenario de inundación casi total que garantiza un estallido de vida para los próximos meses.

La visión aérea que ofrece la tecnología satelital permite apreciar la magnitud de la recuperación hídrica. Actualmente, la marisma de Doñana se encuentra casi por completo inundada. En este vasto espejo de agua, solo las vetas más elevadas —aquellos terrenos que sobresalen por su orografía— consiguen mantenerse en seco, rompiendo la continuidad del manto líquido que cubre el parque.

Este "renacimiento" húmedo se extiende más allá de los límites de la marisma central. Los datos técnicos y visuales confirman que el rosario de lagunas temporales vuelve a estar activo y rebosante. El sistema de la laguna de Santa Olalla presenta un volumen de agua muy destacado y las marismas de Sanlúcar de Barrameda se encuentran completamente anegadas, al igual que las zonas destinadas a explotaciones salineras.

El preludio de una primavera histórica

La importancia de esta inundación no es solo estética, sino vital. El estado actual de la marisma es el motor que garantiza la biodiversidad del entorno. Con la mayor parte del terreno bajo el agua, Doñana se prepara para recibir la primavera, un periodo crítico para la cría y el refugio de aves migratorias y especies autóctonas.

Desde el Espacio Natural de Doñana se observa con esperanza esta evolución, señalando que este escenario hídrico actual es, con toda probabilidad, "el preludio de una hermosa primavera" en la que el verde y la vida volverán a ser los protagonistas absolutos de este singular enclave onubense.