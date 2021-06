En un documental de pesca el 80% del tiempo hay que dedicarlo a la preparación

Si te crías entre micrófonos, cables, cámaras de vídeo, monitores o magnetofones, pero sobre todo a la sombra de una de las mejores voces de la radio onubense, y si encima lo haces de cara al mar, hay muchas probabilidades de que, si ambos mundos te apasionan -el audiovisual y el marino- acabes dedicándote profesionalmente a uno de ellos. O no…, y que los acabes mezclando.

Es el caso de Dani Salas, un vecino de El Rompido que, a sus 43 años, e influenciado tanto por la profesión de su padre, el conocido locutor radiofónico Pepe Salas, y por el olor a sal y mar de un océano que casi puede tocar desde la terraza de su casa, encontró hace ya más de 20 años su camino en la vida como productor y realizador de documentales cinegéticos de caza y pesca, pero especialmente de esta última actividad en su vertiente deportiva y recreativa.

Daniel Salas nació en Huelva pero se considera de El Rompido, enclave en el que reside desde niño, a excepción de las temporadas en las que se echa la cámara al hombro para filmar imágenes de caza y pesca por toda España y alrededor de medio mundo.

Al margen de en su progenitor, sus orígenes en esta profesión que adora están en sus estudios del Título Propio de Medios Audiovisuales de la Universidad de Huelva, donde asegura que contó con "excelentes profesores" que le enseñaron la base que con el paso de los años ha ido complementando con la experiencia.

Nada más concluir sus estudios, en 1999, un jovencísimo Dani Salas se marchó a la capital de España a probar fortuna y soñando con hacer realidad eso de que de Madrid se llega al cielo. Si no lo logró sí puso las bases para conseguirlo cinco años más tarde, cuando decidió regresar a su querido El Rompido con una mochila llena a rebosar de conocimientos y experiencias. Y es que para Dani Salas El Rompido es el cielo.

Sus intensos cinco años en Madrid se iniciaron en Zeppelin TV, empresa audiovisual pionera entonces en la producción de realities, gracias a lo que innovó técnicamente, entre otras muchas cosas, en el mundo de las cámaras robotizadas. Dani trabajó en la producción de Gran Hermano 2 y en las siguientes cinco temporadas del afamado programa de Tele 5, ejerciendo como operador y CCU, y por tanto manejando y calibrando las numerosas cámaras robotizadas que, durante bastantes años, mostraron a toda una generación de españoles lo que sucedía en cada rincón de la casa más famosa del país.

Entre temporada y temporada de Gran Hermano trabajó en otros dos realities de la misma productora, así como en alguna que otra serie de ficción como "Javier ya no vive solo" (Tele 5), con Emilio Aragón y Nuria Roca, donde ejerció como auxiliar de cámara; o "Policías" (Antena 3). Puntualmente prestó sus servicios para varios capítulos de "Cuéntame cómo pasó" (TVE), igualmente como auxiliar de cámara; así como en el programa "Fuentes y Compañía", que se grababa entonces en un conocido teatro de la Gran Vía madrileña.

Fueron unos años en los que "me enriquecí profesionalmente y aprendí muchísimo". Pero El Rompido, el mar y la naturaleza "tiran mucho", motivo por el que decidió desandar sus propios pasos para regresar a su tierra y emprender un nuevo camino, esta vez de forma independiente. Nada más llegar trabajó en varias televisiones locales, pero pronto puso en marcha su gran proyecto, su propia productora audiovisual especializada en caza y pesca, en un principio junto con su hermano Fran, y en solitario desde hace diez años, cuando éste último decidió marcharse a vivir a Inglaterra.

Desde entonces lleva ya producidos más de 300 documentales. Inicialmente para el canal Caza y Pesca (Canal Plus). Aún recuerda con mucho cariño que el primero de todos se centró en el proceso de cría y producción de doradas en los esteros de la costa de Huelva, concretamente en Maressa (Pozo del Camino). Posteriormente comenzaron a salir nuevos canales temáticos sobre dicha actividad, para los que también realizó hizo trabajos como es el caso de Iberalia TV.

Pero como todo avanza, relata el propio Dani Salas, llegó un momento en el que empezó a centrarse en la pesca recreativa. Para ello empezó a contactar sobre todo con pescadores de Huelva, de los que quería contar sus historias, que es lo que realmente le gusta como productor de contenidos audiovisuales. Y es que, "esa persona que ves en la playa o en una embarcación, con su caña, echando las horas, siempre tiene una historia interesante que contar relacionada con la pesca".

En este sentido Dani Salas ha contado durante todos estos años, y lo sigue haciendo, historias sobre pesca desde la orilla -surfcasting-, desde embarcación, con todo tipo de especies, por numerosos puntos de toda la geografía española, y con pescadores experimentados y muy respetuosos con la conservación de la naturaleza.

En los últimos años el mundo audiovisual ha dado un enorme vuelco, prosigue explicando Dani, sobre todo "gracias al avance de las tecnologías de la comunicación", de ahí que en 1999 decidió poner en marcha su propio canal de Youtube, Océano TV (https://youtube.com/c/Oc%C3%A9anotv), en el que está totalmente centrado desde hace ya cuatro años, donde esta misma semana ha superado los 20.000 suscriptores y donde lleva ya la friolera de 5,5 millones de visualizaciones.

Se trata de una nueva forma de distribución de contenidos audiovisuales que para nuestro productor de El Rompido tiene "muchas ventajas" porque como productor "controlo todo el proceso, la programación, los contenidos, y sobre todo porque me permite mantener un feedback bastante directo con los suscriptores, los aficionados y el público en general, gracias al que voy continuamente valorando las tendencias en los gustos de los aficionados a la pesca recreativa". En definitiva, añade "me da mucha independencia y enormes satisfacciones, aunque lo voy compaginando con otro trabajos siempre relacionados los mundos audiovisual y marino".

Asegura que montar un canal de Youtube "es relativamente fácil", y que "lo realmente complicado es dotarlo de contenidos, y aún mucho más que dichos contenidos sean atractivos y tengan la calidad técnica y humana suficiente como para atraer al público al que quieres dirigirte.

"El 80 por ciento de un documental es preparación"

Para realizar un documental no solo de pesca, sino con cualquier otro contenido, Dani Salas tiene muy claro que "el 80 por ciento del tiempo se dedica a la preparación, y el 20 por ciento al resto". Fue una lección que nunca ha olvidado de su profesor Juan José Cuadrado. Para explicarlo hace un símil con la actividad de la pesca en sí, donde "la preparación de la jornada es casi más importante que el resto".

Como el pescador, antes de emprender una grabación, el productor audiovisual debe conocer las previsiones meteorológicas, el viento que va a hacer, el estado de la marea, la presión atmosférica, la temperatura ambiente y la del agua,… y otros muchos factores más.

A ello se une, prosigue Dani Salas, la búsqueda previa de un pescador "que esté dispuesto a llevarte con él de pesca y a abrirse a tus preguntas", además de la preparación del equipo de filmación, que "es fundamental" y que en su caso "tiene que ser muy ligero y práctico porque yo solo tengo que hacer el trabajo de varias personas". Actualmente la tecnología ofrece "enormes ventajas gracias a la existencia de cámaras deportivas tipo Go-pro, drones muy pequeños y, en general, equipos muy manejables".

De hecho, todo su equipo de grabación "cabe en una mochila", añade Salas, quien describe que básicamente está formado por cuatro cámaras, entre ellas una submarina, una estabilizadora, un pequeño drone y la cámara máster, de la que saco el sonido y las imágenes principales para el documental.

Todo este material, prosigue, lo sitúa estratégicamente en el barco, y así comienza una jornada "en la que no se está siempre grabando, solo cuando se intuye que va a pasar algo como una captura, durante los momentos en que se entrevista al pescador y éste cuenta sus técnicas, o también para grabar planos de recurso del lugar, paisajes, atardeceres…".

Y es que su intención no es solo mostrar las picadas y las capturas, sino que para Dani Salas "es quizás hasta más importante que el pescador cuente sus técnicas ya que mi objetivo es que los documentales sean muy didácticos".

Tras la jornada de pesca llega la postproducción, ya en el estudio, que se centra en la edición de vídeo. Para ello, afirma "se necesita un hilo conductor que te permita ir narrando la historia que quieres, en la que a veces el protagonismo es para el pescador que cuenta sus experiencias, otras para la música, otras para un paisaje o una buena puesta de sol, y otras hasta incluso para el silencio más absoluto". Todo ello, concluye, "con el objetivo principal de introducir al televidente en el barco, o de trasladarlo a la playa, para que tenga la sensación de que es él quien está participando directamente en la experiencia de pescar desde el sofá de su casa".

En este sentido Salas asegura que este año las visualizaciones de vídeos en su canal "se han disparado" ya que "al no poder salir a pescar los aficionados por la pandemia, han dedicado muchas horas a ver muchos de pesca, lo cual a mí me ha reconfortado mucho porque he sentido que estaba haciendo una buena labor social".

Finalmente destaca que los documentales que más le gusta realizar son los de pesca desde embarcación en mar abierto, y de modalidades más activas como el spinning, "donde tienes que moverte mucho al ser muy dinámicas, y por tanto atractivas desde el punto de vista visual".

Sobre los lugares donde le gusta trabajar, además de en la costa onubense, que es para él un "auténtico paraíso" para la pesca recreativa, especialmente por especies como la corvina, aunque también por el pargo, disfruta mucho cada vez que va a hacer documentales a la isla de La Graciosa, en Canarias, que para él "tiene una especie de magia".

"El buen pescador solo va a por el pez que quiere y el resto de capturas las devuelve al mar"

Para Dani Salas el primer requisito de un buen pescador recreativo es "tener mucho amor y respeto por la naturaleza, lo cual es fundamental además de poseer amplios conocimientos tanto de las especies como de sus hábitats".

Otro requisito, prosigue, es que el buen pescador tiene que poner en práctica una "pesca responsable, llevándose a casa solo la captura que va buscando y devolviendo el resto al mar". "Un buen pescador recreativo no es el que más pesca -añade-, sino quien más buenas experiencias acumula, aunque a veces se tenga que marchar para casa sin capturas".

Finalmente destaca que un buen pescador debe ser "muy observador y paciente", y no tiene que dejar ningún tipo de residuo o basura en el mar o en la playa.