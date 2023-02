Un año después de su desaparición, el paradero de Simón Rodríguez sigue siendo un misterio en El Cerro de Andévalo

Este miércoles, 1 de febrero, se ha cumplido un año desde que Simón Rodríguez Domínguez, que entonces tenía 78 años de edad, salió de su domicilio en el municipio de El cerro de Andévalo, para no saber de él nada desde entonces. Es como "si se lo hubiese tragado la tierra", como no han parado de repetir a lo largo de los últimos 365 días sus familiares y muchos vecinos de dicho municipio andevaleño.

Todo ello, a pesar de los numerosos dispositivos de búsqueda y de la investigación que ha desarrollado durante todo este tiempo la Guardia Civil, y de los intensos rastreos organizados por familiares, vecinos y conocidos del propio Simón.

Preguntado este miércoles por el tema, el alcalde de El Cerro de Andévalo, Pedro Romero, señaló desconocer cualquier novedad en torno a la extraña desaparición de un vecino que según ha afirmado el propio primer edil, era muy conocido y querido por todos en el pueblo.

Por otra parte, y con el objeto de que "esta pesadilla no caiga en el olvido y acabe de una vez ya", un sobrino del desaparecido, Domingo Márquez Fernández, dedicó en sus redes sociales este miércoles unas emotivas palabras a su tío, que se iniciaban con esta frase: "hace un año saliste de casa y aún no has vuelto a entrar", a lo que añade "tito Simón, después de 365 días nos seguimos haciendo miles de preguntas, pero ninguna respuesta llegamos a encontrar. Qué rabia más grande, que impotencia más fuerte, que manera de ver sufrir a tus seres queridos, que míos son también".

"Sé que se ha hecho mucho por saber de ti -prosigue el sobrino- pero mientras podamos no nos cansaremos para saber más y más". El mensaje concluye dirigiéndose directamente a su tío desaparecido: "tito, decirte que allá donde estés, algún día lo podamos saber a ciencia cierta, y que mientras pueda, tu sobrino nunca te dejará caer en el olvido".

Márquez Fernández hace finalmente un llamamiento público por si "alguien sabe lo más mínimo, lo comente, que se agradecerá y recompensará".

Cuando Simón Rodríguez Domínguez desapareció el 1 de febrero del pasado año, necesitaba atención médica urgente, lo cual añadió más angustia si cabe a la situación.

En este sentido, durante todo este larguísimo año para sus seres queridos, muchos han sido los llamamientos desesperados de este tipo, aunque sin éxito. Fue el caso de su hermana y del cuñado de Simón, Encarnación Rodríguez Domínguez (82 años) y Jacinto Benítez Ferrera (83 años), quienes confesaron hace unos meses a Huelva Información estar "totalmente desesperados y con mucha angustia", ya que entonces pensaban que Simón "de manera voluntaria o involuntaria, podría haberse subido a un coche el día de su desaparición y estar por ahí retenido en algún lugar que desconocemos".

Y es que, tras la interrupción de las intensas labores de rastreo llevadas a cabo por la Guardia Civil durante los meses posteriores a la desaparición, ellos no han parado de buscar a Simón, sobre todo en residencias de mayores y hospitales, donde "hemos preguntado por si se hubiese producido algún ingreso repentino de alguien que pudiese ser mi cuñado", apuntó Jacinto.

Perros del servicio Cinológico de la Guardia Civil, un helicóptero, gafas de visión nocturna, hasta siete patrullas del Instituto Armado, tres drones, vecinos con quads, todo terrenos y motos y bicicletas de campo, y más de un centenar de personas a pie. Estos fueron los medios materiales y humanos que se desplegaron durante los primeros diez días tras la desaparición de Simón en El Cerro de Andévalo. Un operativo amplio que resultó infructuoso porque su paradero, un año después, sigue siendo aún todo un misterio.

Simón salió de su casa el 1 de febrero de 2022 pasadas las nueve de la mañana para ir al consultorio médico, y desde entonces nada se sabe de su situación y paradero.

El Ayuntamiento del municipio también se volcó, poniendo a disposición del dispositivo de búsqueda todo lo que estuvo en su mano, según relató a esta redacción el alcalde, quien resaltó que "parece que se lo hubiese tragado la tierra", y quien puso de relieve la "enorme sensación de tristeza y preocupación" que la desaparición de Simón Rodríguez ha dejado en el pueblo ya que "pertenece a una familia muy conocida y querida en El Cerro".

Dicho dispositivo peinó prácticamente todo el término municipal, y posteriormente los de numerosos municipios cercanos, especialmente por todos los caminos rurales, pozos y parajes que Simón solía frecuentar cuando iba de cacería.

Según relató el primer edil, Simón Rodríguez salió de su casa ese día pasadas las nueve de la mañana para ir al centro de salud, donde poco después fue visto por un operario municipal, pero "a partir de ese momento, sobre las once, o un poco antes, saltaron todas las alarmas y sus hijos comenzaron a preocuparse y a buscarlo por las inmediaciones".

Por su parte el Instituto Armado indicó que la pista de Simón se perdió sobre las once cerca del acuartelamiento de la Guardia Civil del municipio, momento en el que se estableció el primer dispositivo de búsqueda.