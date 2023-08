Más de un centenar de nervenses repartidos por el mundo se reencuentran en su pueblo natal

Alrededor de 150 personas han participado en la octava edición del Encuentro Nervenses por el Mundo celebrado ayer en el Parque Municipal Sor Modesta de Nerva. Este evento se ha convertido de un tiempo acá en el pórtico de las Fiestas de San Bartolomé que disfrutan emigrantes procedentes de distintos lugares, desde Argentina hasta Alemania, pasando por las dos regiones de España a las que se fueron cientos de familia, el País Vasco y, sobre todo, Cataluña.

El encuentro, en el que han colaborado la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Nerva y la Diputación de Huelva, ha vuelto a ser una realidad gracias a la iniciativa surgida en el seno del grupo de Facebook Nervenses por el Mundo, del que forman parte 6.206 miembros, muchos más de los habitantes con los que cuenta la localidad minera en la actualidad.

El grupo de Facebook cumplirá el próximo 14 de octubre diez años desde que lo creara Juan Carlos Domínguez Cerrato. La efeméride coincide este año con la celebración del encuentro de nervenses por el mundo en Barcelona, y ya están pensando en preparar algo especial para la ocasión. “Este año hemos batido el récord de asistencia. Ojalá en próximas ediciones podamos contar con nervenses que aún no han tenido oportunidad de vivir esta experiencia”, comenta Cerrato.

Por lo pronto, al encuentro celebrado en tierra minera han acudido una nutrida representación de emigrante afincados en Cataluña, como Andrea, Celinda y Manoli, que viven con intensidad el que se celebra en Barcelona cada otoño y no se pierden una edición del que se hace en agosto en su tierra natal. “Estamos muy nerviosas, deseando que llegara este día”, aseguran.

Quiani Correra es otro de esos nervenses afincados en Cataluña desde hace décadas. Cuando se marchó de Nerva era un joven estudiante con una carrera deportiva prometedora, llegando a probar en el Sevilla FC, pero su padre decidió partir a Barcelona con toda la familia en busca de un porvenir mejor. Durante estos días en Nerva aprovechará para regresar por unos instantes a su niñez, cuando jugaba al fútbol con sus amigos. “Yo no quería irme. A pesar de mis 15 años, tenía mis planes de estudio y deporte muy claros, pero me llevaron a la fuerza. Me ha costado décadas adaptarme, y aún me cuesta. Por eso, a la mínima que tengo me vuelvo para el pueblo”, aclara.

Pero de todos, el que más distancia recorre para regresar al pueblo que lo vio nacer es Idalio Colinet, afincado en Argentina desde que marchará con tan solo 5 años. La historia de este nervense saltó a la prensa en 2014 cuando decidió volar desde Argentina hasta Nerva para ver en directo el ascenso de categoría del equipo de fútbol local. Desde entonces ha vuelto a ser un nervense más, siempre agradecido a su madre por haberle inculcado el amor a su tierra natal en la distancia.

Joaquín Ruiz Espinosa regresa cada año desde Alemania, hasta donde emigró con sus padres. Es un apasionado del pueblo y siempre es el primero en apuntarse al encuentro: “La gente que viven aquí no se pueden imaginar lo que sienten un enamorado de Nerva en la distancia. Estoy muy lejos, pero amo el pueblo. Cuando entras por el malacate sientes una emoción inenarrable y te sale un suspiro del alma. El que vive fuera lo entiende perfectamente. Estaré disfrutando con mi pareja de las fiestas de Nerva”.

El alcalde de Nerva, Rafael Prado ha tenido palabras de reconocimiento para todos ellos. “Es importante que estas personas puedan mitigar sus añoranzas en este tipo de encuentros, como también lo es que intentemos evitar en la medida de lo posible que nuestros jóvenes no se vean abocados a repetir la misma historia y marchar del pueblo que los ha visto nacer en busca de un futuro mejor”, subraya.

Los participantes disfrutaron de un completo menú elaborado por Cáterin Maysal de Cervecería La Ostia, con entrantes de surtido ibéricos, gambas blancas de Huelva y tomate rosa de Nerva con panceta ibérica, y un primer plato a elegir entre carrillera ibérica en salsa de gurumelos de la Cuenca Minera con guarnición de patatas panaderas o ventresca de atún encebollada con guarnición de verduras de la huerta, además de postre y bebida. Y Dj Persia se encargó de amenizar la velada con música ambiente.

En cada encuentro, los comensales y la comisión organizadora eligen a dos de estos nervenses repartidos por el mundo para premiar su amor por la tierra que les vio nacer. En esta ocasión, tal distinción ha recaído en José Baena y Pedro Murto, en nombre de este último, fallecido este año, lo recogió su hijo. Además, la celebración del encuentro coincidió también con el cumpleaños de Remedios Martín Bono, que fue obsequiada con un ramo de flores. La próxima cita, en Barcelona el 14 de octubre.