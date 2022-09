El ayuntamiento de La Granada de Riotinto lamenta que "no se haya actuado" en zona afectada por el incendio de 2017

El alcalde de La Granada de Riotinto, José Justo Martín (PSOE), ha lamentado que "no se hayan realizado tareas de recuperación" en la zona calcinada por el incendio que se registró en el Paraje Guijarro de dicho término municipal y que arrasó 4.000 hectáreas, del que se cumplen en estos días cinco años. En declaraciones a Europa Press, el alcalde ha asegurado que la zona aún sigue "degradada", ya que "tan solo hay monte bajo y la zona de encinar que había no se ha podido recuperar", por lo que ha lamentado que "no se haya actuado en la zona".

"Al principio sí que hubo preocupación por el daño del incendio, pero a medida que ha ido pasando el tiempo me atrevería a decir que no se ha hecho nada. Sí que es cierto que se han eliminado todos los rastros del incendio, pero en cuanto a la regeneración y su puesta en valor, nada", ha detallado el primer edil.

Al respecto, Martín ha recordado que el incendio de 2017, que afectó a los municipios de La Granada de Riotinto, Higuera de la Sierra, Zufre y El Castillo de las Guardas (Sevilla), pero en cuanto a su localidad, las llamas afectaron a una zona de dehesa "de gran valor ecológico de encinas centenarias y alcornoques, que no se ha podido regenerar nada".

"El campo cuando se quema, lo primero que crece es monte bajo, pero recuperar una dehesa no es cuestión de cinco años, sino que se necesitarían de mínimo 50, si nos pusiéramos a hacer algo, pero ahora con todo el tema de la sequía, está todo en contra", ha manifestado el regidor. Por ello, el alcalde ha asegurado que cuando pasa por la zona siente "tristeza" porque en el incendio "se perdió una gran zona de masa vegetal y que ya no verá como estaba antes".

Asimismo, este incendio, además de afectar a la dehesa, calcinó cabañas ganaderas, así como "se perdieron muchos animales", sin embargo, según ha afirmado el primer edil, "no hay constancia de que ninguno de ellos haya recibido ayudas, de hecho al principio eran muy escépticos con respecto a ello".

Más de 4.200 hectáreas

El incendio de La Granada de Riotinto se originó el 8 de septiembre de 2017 y se logró su extinción el 13 de septiembre, afectando a unas 4.200 hectáreas aproximadamente de encinar y pinar de gran valor entre las provincias de Huelva y Sevilla.

Asimismo, las llamas estuvieron a 50 metros del casco urbano de La Granada de Riotinto y provocaron una docena de desalojos en dicha localidad y en la también onubense de Zufre, así como más de 500 en El Castillo de las Guardas (Sevilla) y obligó a la Junta de Andalucía a activar el nivel 1 del Plan Infoca, que quedó desactivado una vez que se logró su estabilización.