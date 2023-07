La alcaldesa de Valverde del Camino lamenta que "la Diputación presente actos en la localidad sin contar con el Ayuntamiento"

Syra Senra, alcaldesa de Valverde del Camino, ha mandado un comunicado a David Toscano, nuevo presidente de la Diputación de Huelva, en el que lamenta que “la institución provincial presente actividades de Valverde y no cuente para ello con el Ayuntamiento”. Senra a ha calificado esta situación como “absolutamente insólita”, y confía en que sea “fruto de un error propio de la llegada de la nueva corporación a la que aún no le ha dado tiempo a situarse” y confía en que “no invitar a alcaldes y a alcaldesas a la presentación de actividades de su municipio no se convierta en algo común”.

En concreto, la Diputación presentó el pasado viernes una carrera que se disputará en noviembre en Valverde del Camino y en la que el municipio colabora activamente, mientras que la Diputación, según consta en el cartel anunciador de la organización, ni colabora, ni patrocina.

La alcaldesa de Valverde considera que “el hecho de no invitar al Ayuntamiento de Valverde del Camino a una actividad que se desarrolla en el municipio no es un desprecio a su figura, sino a todos los vecinos y vecinas de la localidad”. Syra Senra recalca que “esta situación no se ha dado nunca y confía en que no se vuelva a repetir”.

Senra le ha indicado al presidente de la Diputación que ella es “una persona de diálogo y consenso; y que aboga porque Ayuntamiento de Valverde y Diputación de Huelva mantengan los lazos de lealtad y colaboración al margen de colores políticos”.