Éxito rotundo en Cumbres de Enmedio: reciben un aluvión de llamadas para trabajar en el bar del pueblo

En Cumbres de Enmedio, el pueblo más pequeño de Huelva y de Andalucía, están de celebración. Después de dar a conocer desde este periódico que buscan a un trabajador para volver a abrir el único bar de la localidad, en menos de un día el Ayuntamiento ha recibido casi un centenar de solicitudes.

La alcaldesa, Reyes Páez, contaba a Huelva Información en una visita a la localidad, lo importante que sería volver a abrir el único negocio del que dispone el municipio. Aunque en el último año han pasado de tener 53 a 59 vecinos censados, desde el consistorio quieren seguir llenándolo de vida.

Por eso, volver a abrir el bar del pueblo y explotar un terreno para construir un polígono industrial son los máximos objetivos que se marcan desde este rincón serrano. "Queremos volver a tener bar, que es un lugar de reunión necesario. Tenemos un local para ello, totalmente equipado, con todo lo indispensable. Lo hemos sacado a licitación varias veces, solo hace falta que alguien se haga autónomo y lo gestione. Nos encantaría que volviera a abrir para poder reunirnos y no tener que irnos a las casas. El polígono también sería una oportunidad buena para el municipio. Se construyó mancomunado con las tres Cumbres y estamos esperando a que haya empresas interesadas en explotarlo para que el municipio crezca", decía la alcaldesa, quien sueña con volver a ver latir un pueblo que, a pesar de ser el más pequeño de la comunidad andaluza, cautiva y enamora tanto a vecinos como a visitantes.

Un aluvión de llamadas en tan solo unas horas

Inmediatamente después de difundir la petición de la alcaldesa, dice Reyes que la repercusión ha sido "espectacular". Correos electrónicos, mensajes a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, llamadas de teléfono e, incluso, visitas a la localidad. Todo un lunes dedicado, en exclusiva, a atender las peticiones de casi un centenar de personas interesadas en abrir este negocio en el pueblo. "Y lo que aún no nos ha dado tiempo a ver, ya que somos solo dos trabajadoras en el Ayuntamiento", cuenta Reyes todavía con la emoción y los nervios a flor de piel por la increíble aceptación del anuncio. "No hemos hecho otra cosa que coger el teléfono, mi compañera, la administrativa y yo. Esto es una locura", celebra.

Cuenta la alcaldesa que se han interesado personas de toda la geografía española. Gente de Toledo; una mujer de Cádiz, con nueve hijos y cinco nietos e incluso una familia recién llegada de Cuba. "Vamos, que repueblo la localidad", cuenta feliz, entre risas, la regidora. Están apuntando nombres y teléfonos en una lista que no para de crecer y esperan que en unos 10 ó 15 días puedan lanzar la licitación para hacer realidad el ansiado puesto de empleo.

El bar del pueblo, una oportunidad para crecer

Actualmente el bar está cerrado, pero dispone de todo el equipamiento necesario para que una persona lo gestione y abra sus puertas. El Ayuntamiento lo ha puesto a punto. Ahora solo falta que un profesional acepte el reto de regentar el que sería "el único establecimiento" en este encantador pueblo serrano, visitado por numerosos turistas cada fin de semana. Es el consistorio el que financia el local y asume el mantenimiento y los gastos del mismo. "Solo necesitamos a alguien que sea autónomo y decida venirse a trabajar a nuestro municipio", invita la alcaldesa.

El bar está completamente equipado y listo para abrir. La persona que lo regente tendrá que encargarse del trabajo diario del bar, pero no tendrá que pagar ni alquiler, ni luz, ni agua. Un local amplio, con espacio para 50 personas, dos salones y zona exterior junto a la plaza, el gimnasio, la biblioteca y el Centro Guadalinfo.

Reyes Páez asegura que entre los requisitos, aún por concretar, se valorará que la persona seleccionada tenga carga familiar, "para darle más vida al pueblo". Además, asegura, "si la persona viene con su familia de fuera, en el pueblo podrán encontrar viviendas para comprar o alquilar".

Cumbres sueña con volver a "sus años de esplendor"

En Cumbres de Enmedio actualmente no hay ni un solo negocio abierto. Y a pesar de que los vecinos viven felices y cómodos porque, dicen, "no les falta ningún servicio esencial", echan en falta el ambiente que se vivía años atrás. Hubo una época en la que Cumbres de Enmedio llegó a albergar 287 vecinos. Tuvo un colegio, bares y hasta un matadero. Hoy en día no tiene nada que ver con cómo era antes. "Ahora la gente ha emigrado, aunque se nota que hay interés por el mundo rural después de la pandemia", cuenta la alcaldesa. "El pueblo ha cambiado mucho a lo largo de mis 43 años. Cuando era una niña había más gente, una tienda, dos bares. Recuerda que antes todas las casas del pueblo estaban habitadas. Durante la época en la que el matadero estuvo abierto, acudían vecinos de todos los puntos de la Sierra llegando a superar las 200 personas durante el día. Gente que venía a coser, a servir en las casas, vecinos de otros pueblos...ha habido mucho movimiento y queremos volver a incentivarlo".