Cumbres de Enmedio: el resurgir del pueblo más pequeño de Andalucía

Existen lugares singulares, plagados de encanto, en los que parece que el tiempo se detiene. Rincones con alma propia y llenos de vida sin necesidad de albergar multitudes. Porque no importan las dimensiones de un destino, ni la cantidad de personas que lo habiten para que sea especial, distinto y único.

Así es Cumbres de Enmedio. El pueblo más pequeño de Huelva y de toda Andalucía. Una localidad ubicada en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, separada de Extremadura por el Arroyo del Sillo. Lo reducido de su población se refleja en su configuración urbana, con apenas unas pocas calles recorridas transversalmente por la carretera local, antigua Cañada Real, que une los tres municipios denominados con el topónimo de Cumbres (Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé y Cumbres de Enmedio).

Un pequeño pueblo que hace años tuvo un colegio, bares y hasta un matadero pero que en la actualidad no dispone de ningún establecimiento abierto. Un hecho que no ha impedido ni el turismo ni el crecimiento de la población, ya que en el último año ha experimentado un gran aumento. La localidad ha pasado de tener 53 a 59 vecinos censados. Seis más en tan solo un año. Algo que denota, entre otros aspectos, el interés que está despertando el turismo rural y la vuelta a los orígenes tras la pandemia.

"Estamos muy contentos por este crecimiento. Entre las nuevas incorporaciones están dos niñas y eso es una alegría. Significa futuro", cuenta Reyes Páez, alcaldesa de la localidad, quien celebra especialmente el nacimiento de una de ellas, su hija, ahora con un año. Con ellas, en total son cinco niños los que habitan actualmente en el municipio.

Los más mayores acuden al colegio más cercano, el de Cumbres Mayores. Pero en los últimos tiempos, a esta pequeña familia de vecinos se han unido nuevos visitantes que, tras pasar por la zona y enamorarse de su encanto, han decidido quedarse. Este es el caso de dos psicólogos de Sevilla mudados recientemente para teletrabajar apostando por pasar de la gran ciudad al corazón de la Sierra, así como una pareja de ingleses que también se ha comprado una casa. "Pepe y Ana son catedráticos de la Universidad de Sevilla. Van y vienen pero, sin tener relación con el pueblo, están encantados. Vinieron como invitados, se enamoraron del entorno y han decidido quedarse. Además de ellos, también llegan personas que se han jubilado y se han quedado a vivir aquí por la tranquilidad. Los servicios están cerca, lo que hace que estén muy a gusto", explica Reyes. La regidora celebra que el los últimos tiempos se esté notando "bastante movimiento de compra venta".

Una vida rural en la que se para el tiempo

En Cumbres de Enmedio no hay ni un solo negocio abierto. Sin embargo, los vecinos viven felices y cómodos porque, dicen, "no les falta ningún servicio esencial".

María Carranza lleva 32 años viviendo en Cumbres. Vivir en el pueblo más pequeño de Andalucía significa, para ella, "tranquilidad". "La mayor parte del año estamos trabajando. A hacer grandes compras vamos fuera, pero aquí tenemos lo esencial para el día a día. Aquí viene el panadero diariamente sobre las 11, los martes viene la fruta, el congelado y el butano", cuenta. Su día a día es cómodo y familiar. Y en fechas señaladas, como en las fiestas patronales o el 31 de diciembre, se reúne junto al resto de vecinos para festejar, como una familia. "Celebramos las campanadas todos juntos en el reloj de la iglesia desde el 2019. El ayuntamiento pone el champagne, las uvas y fuegos artificiales. Pasamos un buen rato. Los reyes también se viven aquí con mucha intensidad. Llegan los últimos, el 6 de enero. El pueblo se llena", confiesa con una sonrisa en su cara.

En este pueblo tampoco faltan servicios sanitarios. Un día a la semana pasa el médico, que viene de Cumbres Mayores. Ellos tienen preferencia en el pueblo vecino para ser atendidos, además, siempre que lo necesiten. "El médico pasa consulta en un centro de la localidad que van a rehabilitar con una subvención de la Junta, para hacerlo más funcional y darle el uso de consultorio, ya que antes estuvo destinado, en primer lugar, a la escuela municipal y luego el ayuntamiento", explica la vecina.

Igualmente, los vecinos disponen de un centro Guadalinfo, donde se imparten cursos y actividades, así como de una biblioteca y de un completo gimnasio.

Aunque si hay algo que aman en este pueblo serrano, es hacer senderismo y disfrutar de la belleza de la Sierra, sobre todo, en invierno. Esta es la actividad favorita de Conchita y Juan Luis, nuevos vecinos censados que aman profundamente este rincón de la provincia de Huelva pese a ser de fuera.

Es el tercer invierno que llevan viviendo en Cumbres tras la jubilación, ya que son de Jerez. Aunque ella viene de toda la vida porque sus abuelos eran del pueblo y lo recuerda de siempre. Donde viven actualmente era una antigua cuadra que rehabilitaron. Un entrañable hogar hoy en el que se respira cariño por cada uno de los rincones. Pasan grandes temporadas al año en el pueblo y tan solo en contadas ocasiones vuelven a Jerez. Disfrutan del entorno, dando largos paseos y haciendo senderismo. No echan de menos nada. "Nos encanta movernos por la Sierra, disfrutar del verde...no echamos en falta Jerez, al contrario, me estoy volviendo cumbreña", comenta risueña la Conchita. Dice Juan Luis que, si acaso, echa en falta algo de vida cultural, pero lo suple la riqueza patrimonial de la zona: "de todas formas hay mucho patrimonio que ver".

Un pequeño pueblo que aspira a seguir creciendo

Hubo una época en la que Cumbres de Enmedio llegó a albergar 287 vecinos. Hoy en día no tiene nada que ver con cómo era antes. "Ahora la gente ha emigrado, aunque se nota que hay interés por el mundo rural después de la pandemia", cuenta la alcaldesa.

Reyes vive fuera, es de Higuera la Real, pero se ha criado en Cumbres de Enmedio. Su padre y sus abuelos también eran del pueblo. Su padre fue alcalde durante 40 años y ella "se lo encontró" de casualidad. Ahora es ella la que tiene la responsabilidad de dirigir el pueblo. "Aquí se vota a la persona y me eligieron. Somos una familia, nos conocemos todos y no puedo tratarlos como como un nombre. Son parte de mi familia e intento mirar por las personas en todo momento. Te involucras más. Sabes todo de ellos. Es complicado compaginarlo con una vida en familia, sobre todo cuando eres madre de una niña pequeña como yo. No hay horario, es una vida al servicio de los demás", cuenta a este periódico mientras pasea observando las tradicionales viviendas de la arteria principal del pueblo.

Aunque a veces le resulte duro, la alcaldesa de la localidad más pequeña de toda la comunidad andaluza sabe valorar el lado bueno de dejarse la piel por sus "amigos". Si hay alguien que conoce la manera de vivir y sentir de su municipio, esa es ella. Por esa razón su máxima aspiración es que vuelva a ser lo que una vez fue. "El pueblo ha cambiado mucho a lo largo de mis 43 años. Cuando era una niña había más gente, una tienda, dos bares. Recuerda que antes todas las casas del pueblo estaban habitadas. Durante la época en la que el matadero estuvo abierto, acudían vecinos de todos los puntos de la Sierra llegando a superar las 200 personas durante el día. Gente que venía a coser, a servir a las casas, vecinos de otros pueblos...ha habido mucho movimiento y queremos volver a incentivarlo".

Abrir el bar del pueblo y explotar un terreno para construir un polígono industrial son los máximos objetivos que se marcan desde este rincón serrano. "Queremos volver a tener bar, que es un lugar de reunión necesario. Tenemos un local para ello, totalmente equipado, con todo lo indispensable. Lo hemos sacado a licitación varias veces, solo hace falta que alguien se haga autónomo y lo gestione. Nos encantaría que volviera a abrir para poder reunirnos y no tenernos que ir a las casas. El polígono también sería una oportunidad buena para el municipio. Se construyó mancomunado con las tres Cumbres y estamos esperando a que haya empresas interesadas en explotarlo para que el municipio crezca", dice la regidora, quien sueña con volver a ver latir un pueblo que, a pesar de ser el más pequeño, cautiva y enamora tanto a vecinos como a visitantes.