El alcalde de Manzanilla exhibe un certificado por la ausencia de reparos de legalidad

La gestión del Ayuntamiento de Manzanilla desde el inicio del actual mandato, con especial atención al caso de las facturas emitidas por la empresa Artesanía del Flamenco MR por un valor superior a los 7.400 euros, está libre de irregularidades y de objeciones de la Intervención municipal. El alcalde, Javier Serrano, del Partido Popular, así lo ha asegurado a este periódico, al que ha aportado un documento del secretario del Ayuntamiento, del 18 de febrero, en el que se certifica que “desde el 15 de junio de 2019 hasta la fecha no ha sido emitido ningún reparo de legalidad por la Secretaría-Intervención” del Consistorio.

Serrano sale así al paso de la información publicada el lunes pasado por Huelva Información en la que se recogía que la citada empresa Artesanía del Flamenco MR, con titularidad de Fernanda Garrido León, pareja del concejal de Festejos y Agricultura, Manuel Rodríguez Díaz, y miembro de la lista electoral del PP de Manzanilla en las últimas municipales, presentó al cobro, al menos, ocho facturas entre septiembre y diciembre pasado por un valor total de 7.465,38 euros.

El regidor de la localidad condal asegura que “no se ha cometido ninguna ilegalidad”, y entre otros factores apunta al no reconocimiento legal de la relación de pareja entre el concejal Manuel Rodríguez y la titular de la empresa, Fernanda Garrido. “No es su esposa, pero el secretario del Ayuntamiento me ha comentado que, con la nueva ley, incluso siendo su mujer no pasaría nada con esto”.

Javier Serrano defiende que las compras a esta empresa entran en la normalidad de la actividad municipal. “A todos los negocios locales se les compra desde que estoy de alcalde. Veo normal que se compre a todo el mundo del pueblo. ¿Por qué no se le iba a poder comprar?”, se pregunta.

Las referencias al certificado de la Secretaría son continuas en su defensa de la ausencia de irregularidades en las facturas presentadas. Sólo hay una de las ocho a las que ha tenido acceso este periódico que sí ha sido rechazada para su pago por la Intervención “por no reunir los requisitos legales establecidos”, indica el mismo certificado del secretario emitido este martes pasado, “por lo que no ha sido ni autorizada ni reconocida la obligación y, en consecuencia, no pagada”.

La factura en cuestión es la número 4 de Artesanía del Flamenco MR, fechada el 14 de diciembre pasado, con seis conceptos detallados de diferentes juguetes y otros seis sin especificar, por un total de 2.194,75 euros.

No se dice nada, en cambio, de otra por idéntico valor, idéntico número y misma fecha, presentada dos días después en el Registro municipal, el 16 de enero, con sólo dos conceptos: “Decoración ateneo telas manteles para inauguración 300 aniversario Real Feria” y “Decoración y Tejidos Carrozas Reyes Magos Año 2019”.

El alcalde asegura que los encargos de las compras los hizo él y que no ha habido encargo directo por parte del concejal. También justifica las compras de telas para la instalación de toldos que eviten el alquiler de carpas para las fiestas cada año en el pueblo. No hay explicaciones directas sobre otras facturas ni los posibles encargos de compras y se remite a la ausencia de reparos por parte de Secretaría.

El PSOE de Manzanilla insistía, mientras, en rueda de prensa, en pedir explicaciones al alcalde sobre las facturas. El anterior alcalde y portavoz de la oposición, Cristóbal Carrillo, asegura que no quieren “judicializar el caso; sólo queremos que se den explicaciones a los vecinos”. “Si hay explicaciones lógicas, vamos a escucharlas, pero que no digan que es un plan de ataque por arrebatarnos la Alcaldía”, en referencia al alcalde, que también a este periódico ha enmarcado las reacciones a este caso en la búsqueda de “rédito político” por parte de la oposición.

Cristóbal Carrillo, igual que hizo el martes Izquierda Unida, criticó que a ambos grupos, los únicos en la oposición, se les haya “cortado el acceso al Registro” desde el mismo día en que este periódico publicó la información sobre las facturas.

“Por transparencia, lo lógico es que tengamos acceso al Registro y a toda la documentación, excepto los expedientes hasta que no se cierren”, comentó el exalcalde: “Hasta junio, toda la Corporación tenía acceso al Registro”.

El regidor, en cambio, asegura que sí tienen acceso pero sólo a la documentación necesaria para la oposición, como actas plenarias o la relativa a los partidos.

Desde el PSOE se asegura que los dos grupos que forman equipo de gobierno con el PP, Independientes por Huelva y Todo por Manzanilla, expresaron en el pleno del viernes su desacuerdo con el alcalde y que la sombra de la moción de censura se acerca al Gobierno local actual. “Nosotros no tenemos constancia pero hay falta de sintonía y una ruptura evidente”. Javier Serrano defiende que es parte natural del escenario: “Cuando hay coaliciones, cada uno defiende sus intereses. Y es bueno que sea así”.