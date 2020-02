González se acoge a las palabras del edil de Manzanilla sobre las facturas que emitió al Consistorio la empresa de su mujer

Huelva Información ha publicado en el día de hoy una información en la que se expone que la empresa de la mujer de un edil del Ayuntamiento de Manzanilla facturó 7.400 euros al propio Consistorio. La cuantía global pertenece a ocho facturas en la que aparecen conceptos como muñecas, peluches, caramelos, multiusos pistolas, bolas porex, productos de limpieza y droguería (12 escobas, 24 fregonas...), vestidos de gitana... La empresa tiene por nombre Artesanía del Flamenco MR y tiene registrada como actividad "el comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados", con el epígrafe de Accesorios y especialidades para señora, y Confecciones en general, según datos registrales accesibles desde internet.

A raíz de esta información, el presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha apuntado que el "propio concejal ha contestado a las preguntas que se le han formulado" y que "poco más tengo que decir". Además, ha remarcado González el concejal del Ayuntamiento de Manzanilla, Manuel Rodríguez, "ha dicho con contundencia que no va a volver a ocurrir", después de que la empresa facturara encargos municipales de compras "aprovechando que estábamos un día en Sevilla", según apuntó el concejal a este periódico. El presidente popular también ha mostrado su desconocimiento de qué productos se venden en el establecimiento mencionada por lo que "de forma objetiva no puedo entrar".

El concejal de Manzanilla apuntó a este periódico que "no ha habido tráfico de influencias ni nada de eso. Creo que es legal totalmente". Además, señaló que "a lo mejor está mal hecho pero ya he hablado con el alcalde y no va a ocurrir más". Por otro lado, a pesar de varios intentos que se realizaron desde esta redacción el alcalde de Manzanilla no respondió a las llamadas. Y hoy ha apuntado que tras las declaraciones del presidente del PP no se va a pronunciar.