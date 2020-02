La empresa de la mujer de un edil factura 7.400 euros al Ayuntamiento de Manzanilla

Más de 7.400 euros ha facturado al Ayuntamiento de Manzanilla una empresa de moda flamenca del pueblo entre septiembre y diciembre de 2019. Las facturas están emitidas por la esposa de un concejal del equipo de gobierno por el Partido Popular, el responsable del Área de Festejos y Agricultura, Manuel Rodríguez Díaz, que años atrás fue titular de la firma en cuestión, Artesanía del Flamenco M.R. Fernanda Garrido León, su cónyuge, es, además, integrante de la lista del PP de las últimas elecciones municipales de mayo como suplente 1.

Huelva Información ha tenido acceso a un total de ocho facturas por un total de 7.465,38 euros con registro de entrada en el Ayuntamiento. Las dos más cuantiosas, fechadas el mismo día, el 14 de diciembre pasado, son por 2.194,75 euros cada una. La primera de ellas, Factura 4, con entrada el 14 de enero en el Registro, llega a recoger seis importes sin detallar el concepto, aunque sí lo hace con otros seis de menor cuantía, correspondientes a muñecas, puzles, peluches y coches de juguete.

Una segunda factura por 2.194,75 euros, también numerada como 4, de Artesanía del Flamenco MR el mismo día, entra en el Ayuntamiento el 16 de enero pasado con sólo dos conceptos: “Decoración Ateneo telas manteles para inauguración 300 aniversario Real Feria”, por 313,85 euros; y “Decoración y tejidos carrozas Reyes Magos año 2019”, por 1.500 euros.

Anteriormente, el 27 de septiembre, con registro de entrada ese mismo día, hay una factura (número 11) por 2.001,74 euros emitida por Fernanda Garrido León, esposa del concejal popular y titular actual de la empresa Artesanía del Flamenco MR. En los cinco conceptos detallados figuran: “2 Piezas de tela blanca 110 metros”, “2 Piezas de tela verde 110 metros”, “2 Piezas de tela amarilla 100 metros”, “60 toldos manos de obra y trabillas” y “Mano de obra corte de tejido”.

Otra factura anterior de septiembre, la número 10, también emitida a mano y con registro de entrada el 4 de octubre de 2019, se corresponde a “48 metros de telado escenario”, por un total de 174,24 euros.

La empresa Artesanía del Flamenco MR tiene registrada como actividad el “comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados”, con el epígrafe de Accesorios y especialidades para señora, y Confecciones en general, según datos registrales accesibles desde internet. En este sentido, sólo se ajustaría más a este perfil la factura número 6 emitida el 27 de diciembre con el concepto “30 vestidos de gitana Cabalgata de Reyes”, por un importe total de 544,50 euros, y varios referidas a telas. Pero también de ese 27 de diciembre hay otro recibo número 6 que factura al Ayuntamiento 163,65 euros por seis tipos de caramelos (torcido, surtido, pictolín colores, frutaman, transparentes, transparente). Ambos documentos entraron en el Registro municipal el 14 de enero.

Llaman la atención por sus conceptos las dos facturas de menor cuantía, ambas sin fecha de emisión, con números 4 y 5, y con entrada en el Ayuntamiento el 24 de octubre. La primera recoge ocho “multiusos pistolas” y “bolas porex” de 30 y 35cm, por un total de 48,15 euros, si bien la suma de las tres partidas recogidas es errónea y debería dejar una cifra mayor a abonar, de 64,73 euros.

La segunda, por 143,60 euros, suma quince conceptos con productos de limpieza y droguería, como 12 escobas, 24 fregonas, hasta 36 palos y mangos, varias botellas de lejía, insecticida, bobinas de papel y bolsas de basura, entre otros, facturado todo por Artesanía del Flamenco MR.

Manuel Rodríguez, número 2 en la lista popular, cree que “no hay nada raro” en las facturas. Preguntado por este periódico, el concejal asegura que está “aparte totalmente” de la empresa, que sólo regenta su esposa. “La han llamado desde el Ayuntamiento para pedirle alguna cosa y ella la ha vendido, como los toldos para las plazas”, asegura. “No ha habido tráfico de influencias ni nada de eso. Creo que es legal totalmente”. Incluso aclara que en la tienda, “como pasa en los pueblos, se vende de todo”

Fernanda Garrido ha eludido hacer declaraciones sobre este tema. Sólo habla Manuel Rodríguez, que cuenta que algunas facturas emitidas por su esposa se corresponden a encargos municipales de compras, “aprovechando que estábamos un día en Sevilla”, que finalmente fueron facturados por Artesanía del Flamenco MR.

“A lo mejor está mal hecho pero ya he hablado con el alcalde y no va a ocurrir más”, asegura, dirigiendo el foco de las preguntas, precisamente, al regidor, Javier Serrano (PP), para encontrar explicaciones: “Él tiene una gestoría y es nuestro asesor”. Esta redacción no ha conseguido que el alcalde respondiera a sus llamadas.