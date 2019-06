Los agricultores impiden el sellado de catorce pozos en Lucena del Puerto

Agricultores, trabajadores del campo y vecinos de Lucena del Puerto impidieron el cierre de pozos de agua para riego, considerados ilegales, que la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir (CHG) se disponía a cerrar como había anunciado. Desde primeras horas de la mañana cientos de personas se concentraron en varios puntos del camino agropecuario Santa Catalina a la espera de la llegada de los técnicos de la CHG, acompañados por la Guardia Civil. Habían recibido un chivatazo que alertaba que el sellado de los pozos en El Gago iba a iniciarse ayer. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había procedido al sellado de sondeos situados en una finca del entorno de La Cañada, en Almonte y anunciado que antes de que finalice el mes de julio haría lo mismo con los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto. En concreto, 66 pozos en El Gago, 4 en Casa Beas y 7 más en el paraje denominado Magín.

Los productores de frutos rojos habían convocado una concentración espontánea en la zona de El Gago. Cientos de vecinos, trabajadores del campo, comerciantes, que cerraron sus negocios, y agricultores de otros municipios colindantes acudieron a la llamada para impedir los trabajos por parte de los técnicos del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que acudieron a la zona acompañados por un buen número de agentes de la Benemérita.

Así a las 08:00 cientos de personas se habían desplazado hasta la zona y finalmente evitaron la acción de los técnicos. Los concentrados no permitieron el paso de éstos y los agentes al lugar previsto, con un corte en el camino agropecuario que impidió el acceso de los vehículos. Así permanecieron durante varias horas hasta que los técnicos, siempre arropados por la Guardia Civil, desistieron y abandonaron la zona, así como los agentes del Instituto Armado.

Un mando del Cuerpo de Seguridad del Estado informó a los concentrados de la apertura de un informe y que de nuevo se trasladarán a la zona con una orden judicial y que no se permitirá que vuelva a producirse el bloqueo. Inicialmente ayer estaba previsto la clausura de 14 pozos que se consideran ilegales y que se encuentran en terreno público. Debía ser la segunda actuación de este tipo en este entorno después de que el pasado 18 de junio se sellara uno de los cuatro, en una finca propiedad de Agrobionest.

Según los agricultores la concentración ha sido organizada por el pueblo porque sin agua será la ruina para el sector y toda Lucena. El colectivo asegura que no se opone al cierre de pozos pero antes necesitan agua superficial que no llega. “No se pueden cerrar sin darnos ninguna solución. Del trasvase de los 5 hectómetros cúbicos al Condado sólo llegan poco más de 2 y eso es insuficiente. Además la trasferencia de los 15 hectómetros está también aprobado pero la obra no se hace y el agua no llega”, espetó uno de ellos, que quiso permanecer en el anonimato.