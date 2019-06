La CHG cerrará este mes 77 pozos ilegales y 4 pozos de Agrobionest

“Queremos resolver los problemas de los regantes, pero no me van a encontrar justificando prácticas ilegales” porque hay otras asociaciones como la del Condado que tienen problemas al estar regularizando los riegos, pero hay colaboración y confianza. Sin embargo, añadió que “ cualquier asociación de ilegales tendrá que intentar solucionar sus problema s”, ya que la Junta es la que tiene las competencias en suelo agrícola y para poder legalizar sus cultivos se tiene que cambiar el plan de la corona norte forestal de Doñana, por el que todos los agricultores que tuvieron acreditado haber regado antes de 2004 podían hacerlo.

A pesar de estas prácticas de extracción ilegal de agua en el entorno de Doñana , donde se concentran la mitad de los expedientes sancionadores de la cuenca del Guadalquivir , su presidente aseguró que el 90 % de los regantes son legales porque tienen concedidos los derechos de agua o están en proceso de regularización. No obstante, advirtió de que no va a ceder a las “muchas presiones” que ha recibido en los últimos meses de “agricultores ilegales” agrupados en una asociación minoritaria del Condado y que se han manifestado pidiendo su dimisión.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ( CHG ), Joaquín Paéz , adelantó que a lo largo de este mes se van a cerrar 77 pozos ilegales en el término municipal de Lucena del Puerto y otros cuatro pozos de los que extrae agua la empresa Agrobionest , ubicada en Almonte . Páez señaló que la empresa de agricultura ecológica Agrobionest es una de las industrias agroalimentarias que más agua ha extraído de manera irregular, hasta 0,5 hectómetros cúbicos. “Los vamos a cerrar, clausurar y sellar de forma inminente”, afirmó el responsable de la CHG, quien explicó que la empresa almonteña ha dirimido este conflicto en los tribunales, que han dado la razón a la Confederación en cuanto a que el agua que usaba no era privada.

“No hay agua ni aunque venga el mismo ministro”

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señaló que “yo no puedo construir una casa en mi pueblo donde quiera”, ha puesto como ejemplo de prácticas ilegales de cultivos en monte público. Además, el plan hidrológico del Guadalquivir, elaborado conjuntamente por la CHG y la Junta, impide establecer nuevos regadíos que no esté planificados y, por lo tanto, ha apostillado: “Ya puede venir el ministro a comprar una finca para cultivar sus fresas que, si es nuevo regadío, no le vamos a dar agua”