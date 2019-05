Agricultores del Condado llevan a Sevilla su demanda de soluciones

Un grupo de regantes de la Asociación de Agricultores del Condado Onubense (AACO) se ha manifestado al mediodía ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Sevilla en busca de soluciones a una “situación insostenible”. Hablan de los efectos de las denuncias a que son sometidos por el riego de sus cultivos mientras “ellos no cumplen con su obligación de darnos agua superficial para que podamos dejar de sacar agua de los pozos”. Y rechazan lo que consideran un trato negativo por parte de la CHG y su presidente, Joaquín Páez, en sus últimas reuniones.

“Estamos recibiendo insultos diciendo que somos criminales, que somos ladrones de agua y sólo somos agricultores”, ha asegurado a los periodistas el presidente de la asociación, Vicente Ojuelos, durante la concentración. “Pedimos nuestra regularización desde hace ya 30 años, así que de delincuentes, nada; somos agricultores que creamos empleo y riqueza en la provincia de Huelva”.

Ojuelos asegura que la situación que afecta, sobre todo, a cultivos de fresas, arándanos y frambuesas en el Condado pone en riesgo la supervivencia de cien mil puestos de trabajo en Huelva. “Se están dejando cultivos por el problema de no tener agua para regar. Ya las denuncias son insostenibles y hay fincas que se están levantando porque no pueden con la carga. Es insostenible”.

El presidente de la AACO no da por válidas las soluciones planteadas, que están ya en marcha por parte de la Administración. “No se ha hecho absolutamente nada”, sostiene. “Ellos hablan de soluciones pero los agricultores somos los que estamos al pie del cañón y aquí no tenemos ninguna solución”.

Vicente Ojuelos se aferra a que hay “muchos litros de agua que son nuestros por ley y no nos los dan”. “Hay un trasvase aprobado de 15hm3 que el presidente del Gobierno no tiene pensamiento de meterlo en los Presupuestos Generales del Estado y, encima, nos llegan denuncia tras denuncia. No cumplen con su obligación de darnos agua superficial para que podamos dejar de sacar agua de los pozos”.

La Asociación de Agricultores del Condado Onubense, de reciente creación, ha sido el único colectivo presente en la movilización de Sevilla junto a la Plaza de España, ya que otras organizaciones de regantes de la comarca se pronunciaron internamente hace unos días en contra de una manifestación de este tipo en estos momentos.

El PP pide la destitución

Sí se ha pronunciado en esa línea el Partido Popular de Huelva, que sólo unos minutos después de que finalizara la movilización ha expresado su deseo de que el Pleno de la Diputación reclame la destitución del presidente de la CHG por sus “graves acusaciones” contra los agricultores del Condado.

En una nota de prensa remitida por los populares, el portavoz del PP en la Diputación, David Toscano, no detalla esas “inaceptables” acusaciones contra el sector agrario onubense, pero habla del “trato incorrecto, tanto en el fondo como en las formas”, que dispensó el responsable de la CHG a miembros de la Asociación de Agricultores del Condado Onubense “durante una reunión celebrada hace tan sólo unas semanas”.

Esa actitud de Joaquín Páez a la que alude Toscano “cuestiona gravemente una de las principales actividades económicas de la provincia”, por lo que espera “un apoyo mayoritario” en el Pleno para reclamar al Ministerio la destitución del presidente de la CHG “y un respaldo sin fisuras de todos los grupos a los agricultores del Condado onubense”.

Además de este cese, la moción presentada por el PP en la Diputación pretende del Ministerio de Transición Ecológica “abrir un proceso de diálogo” con representantes de la AACO “con el objetivo de realizar un diagnóstico efectivo de la realidad agrícola e hídrica de la comarca, y así poder colaborar en la búsqueda de alternativas y soluciones que garanticen el futuro de una actividad que genera decenas de miles de puestos de trabajo y que supone cerca del 10% del PIB provincial”.